Kártyavárként omlik össze a kriptopiac aranytojást tojó tyúkja: kiborult a bili, minden egy irányba mutat

Noha sokan már csak buborékként tekintenek az NFT piacra, azért a kriptoalkotásokban még bőven van potenciál. Még akkor is, ha az egykor bőven 10 milliárd dollár feletti összértékesítési volumennel bíró szegmens ma már jó ha 1,5 milliárdot megfejeli. Az NFT univerzum szereplői ugyanakkor nem adják fel, kitartóan hisznek abban, hogy a piacuk még feltámadhat.

Az elmúlt hetekben újabb gumicsontot találtak maguknak a Simpson család alkotói, a Bitcoin után ezúttal az NFT-k világába sikerült beleállniuk. Pontosabban Bartot állították bele, akit saját apja változtat véletlen NFT-vé. Homer persze első nekifutásra összeomlik, ám rögtön azután, hogy megjelenik Bart ára, piszkosul szerencsésnek gondolja magát. Nem úgy Marge, aki maga indul útnak az NFT világba azért, hogy vissza rángassa fiát a valóságba.

Mindeközben a történet rávilágít arra is, hogy bár az NFT-k piszkosul sokat érnek még mindig, ám a kriptoalkotások világának végleg leáldozni látszik. Legalábbis egy Homerral beszélgetésbe elegyedő pizzamacska szerint.

A kérdés csak az, hogy a kriptokedvencnek valóban igaza van-e. Nos, erre a rövid válasz a talán, míg a hosszabb, hogy az NFT-k piaca az utóbbi időben ugyan elcsendesedett, de azért még a kriptovilág egy életerős területét jelenti. Utóbbit bizonyította legalábbis, hogy a világhírű amerikai mesesorozat epizódja után az addig szunnyadó NFT rajongók és a kriptoszkeptikusok is egyaránt hallattak magukról. Azaz elismerésüket fejezték ki, hogy a Simpson család foglalkozott a témával, ezzel esélyt adva arra, hogy az egykor szárnyaló NFT univerzum megmutassa magát. Vagy ahogyan a BBC cikke szerint abban sokan reménykednek, hogy jelentős mértékben megerősödjön.

Három betű, melyek dollármilliókat jelentenek

De mik azok az NFT-k és miért fontosak annyira? A Non-Fungible Tokenek (NFT), hasonlóan a Bitcoinhoz vagy az Ethereumhoz, gyakorlatilag valutaként értelmezhető kriptoalkotások. Ugyanakkor amíg a legtöbb kriptovaluta felcserélhető, addig az NFT-k nem helyettesíthető tokenek a blokkláncon belül. Vagyis az NFT-k minden esetben olyan digitális alkotásokat jelentenek, melyek teljesen egyediek, nem helyettesíthetők mással, illetve az életútjukra vonatkozó minden információ a blokkláncon nyomon követhető. Azaz egy digitális tanúsítványként lehet elképzelni őket, amelyek egyedi és ritka digitális tartalmak eredetiség igazolásához jók.

Az NFT-k gyakorlatilag digitális tulajdonjogok, melyeket általában kriptovalutával vásárolnak. Ám ez nem jelenti egyben azt, hogy a tulajdonosok a kriptoalkotások tulajdonjogát is birtokolják, azokat bárki megnézheti, lementheti és akár másolhatja is őket. A token birtoklására ugyanakkor csak a tulajdonos jogosult, akinek a személyére egyértelmű bizonyíték is van, hiszen a neve szerepel a blokklánc szerkeszthetetlen rekordjában. No meg egy hatalmas online tranzakciós táblázatban is. Összefoglalva tehát az NFT-k olyan virtuális művészeti alkotások, amik csak egyvalakié lehetnek és piszkosul sokat érnek.

Az NFT lenne az új tulipán?

Jobban mondva csak értek, hiszen az NFT-k piacáról az utóbbi időben rengeteg rémhírt lehetett olvasni. A legtöbb híradás arról szólt, hogy az NFT kereskedés volumene minden addiginál nagyobbat, 2022 elejétől mostanáig összesen 89 százalékot zuhant. Ami elég jelentős mélyrepülés, tekintve, hogy

a tavalyi első negyedéves összértékesítés volumene még elérte a 12,6 milliárd dollárt (nagyjából 4300 milliárd forint), ám az idei harmadik negyedévben mért adat már „csak” 1,39 milliárd dollárt (482 milliárd forint) tett ki.

Vagyis rengetegen tekintenek az NFT-kre tulipánként (az 1600-as években komoly tulipánőrület söpört végig Hollandián, a virághagymák ára az egeket verdeste, majd a túlkínálat miatt egyszercsak értéküket vesztették és a tulipánpiac összeomlott), még annak ellenére is, hogy a dappradar.com adatai szerint idén októberre a negatív trend a visszájára fordult.

Ám a piac ettől még éves alapon megállíthatatlanul zsugorodni látszik, mely tendenciára az egyik legjobb példa a korábban jelentős sikereket elért, de mára gyakorlatilag csak vergődő Bored Ape Yacht Club. Számszerűen: a cég egykor 144 ETH-ért (több mint 100 millió forint) forgalmazott betépett majmokat ábrázoló NFT-ket, de a piaci összeomlást ők is megsínylették, így az általuk kínált NFT-khez ma mindössze 0,08 ETH-ért (57 ezer forint körül) lehet hozzájutni. Pedig a majmokat tavaly még két amerikai celebritás, Jimmy Fallon és Paris Hilton is promózta. Utóbbi olyannyira, hogy tavaly év elején naponta posztolt az NFT-gyűjteményéről, októbertől viszont már egy árva szót sem ejtett róla.

A Bored Ape Yacht Club bedőlése húzta a mélybe Taylor Whitley, amerikai NFT gyűjtőt és művészt is, aki kénytelen volt 7 darab Bored Ape NFT-je közül 6-ot eladni, mivel az azokért kapott ajánlatok folyamatosan gyengültek.

Nem igazán akartam megválni, de a piac jelenlegi állapotát elnézve okos dolog volt. Azt hiszem, hogy az NFT-piac akár a jelenleginél mélyebbre is süllyedhet

– mondta Whitley a BBC-nek. S hogy mennyire csinált jó üzletet azzal, hogy gyűjteményének több mint a háromnegyedét eladta? Íme a szikár tények: a gyűjtő múlt hónapban adott túl a legértékesebb Bored Ape-jén, amiért összesen 212 000 dollár (73,6 millió forint) ütötte a markát, ám ennél sokkal jobb ajánlatot is kaphatott volna, ha az NFT piac szárnyalásakor kezd bele a majmai értékesítésébe. Persze a gyűtőnek még így sem lehet oka panaszra, hiszen a legutóbbi tranzakció csaknem 1000-szeres megtérülést generált neki.

Az NFT zuhanása rengeteg ember életét forgatta fel

Noha a laikusok számára az NFT-k az igazán gazdagok befektetési hóbortjának tűnhet, nem árt tisztában lenni azzal, hogy a kriptoalkotások mögött egy nagyon komoly iparág áll, melyet a Bored Ape Yacht Club mellett milliónyi kisebb márka, illetve művészek tömkelege alkot. Ebben a világban próbált érvényesülni a skóciai Angie Taylor, aki korábban 8000 dollárért (2,7 millió forint) árulta NFT-műveit, ám most jó ha 600 dollárt (208 ezer forint) kap értük. A nő így kénytelen volt visszatérni korábbi életéhez, és részmunkaidőben oktatóként dolgozni. „Még mindig árulok itt-ott NFT-ket, de dolgoznom is kell, mert az NFT-ből már nem tudok megélni" – közölte. Majd hozzátette: mindig is számított arra, hogy a buborék egyszer ki fog pukkanni, hiszen ez egy tipikus bumm-bukás típusú helyzet volt.

A vásárlókat ugyanakkor a visszaesés nem annyira foglalkoztatja, ők inkább igyekeznek a legtöbbet kihozni a helyzetből. Adam, vagy ahogy az NFT világ ismeri, Little Fish, például a közelmúltban vásárolt meg egy 663 000 dolláros (230,1 millió forint) kriptopunkot ábrázoló NFT alkotást. Az európai kriptobefektető elismerte, hogy óriási összeget költött a festményre, ám úgy gondolja, jó üzletet kötött, hiszen szerzeményének alkotója tavaly egy 1,18 millió dolláros ajánlatot utasított vissza.

Az árzuhanás miatt vettem meg. Az emberek most kétségbeesettek, és télen olcsón lehet nyári ruhákat vásárolni

– közölte. Ezután kifejtette, ő hisz abban, hogy az NFT univerzumban újra beköszönt a nyár, ő pedig nagyon fogja élvezni, amikor ez megtörténik.

Nem csak az NFT piac beteg, a kriptovaluták sincsenek jól

Bár a kriptobefektető szezonalitással kapcsolatos analógiája elsőre elég végletesen hangzik, a tél és nyár váltakozása párhuzamba állítható az egyéb kriptovaluták jelenlegi állapotával is. Az olyan digitális pénzek, mint a Bitcoin és az Ethereum (ETH) ugyanis a korábbi szárnyalásukat követően a tavalyi évtől kezdve csak árnyékuk önmaguknak. Ezt pedig az árfolyam is tükrözi: a Bitcoin 2021-ben érménként még több mint 61 000 dollárt ért (21,1 millió forint), idén októberben viszont már csak 37 480-at (13 millió forint), azaz csak kicsivel haladja meg a korábbi értékének a felét.

Ez azonban kevéssé hatja meg a legnagyobb NFT vásárlókat, akik közül sokan a kriptovaluta árfolyam gyengesége mellett is szívesen áldoznak nagyobb összegeket a vagyonukból egy-egy NFT-re.

Így volt ezzel a szegmens valaha volt legnagyobb befektetője, Vignesh Sundaresan is, azaz MetaKovan, aki összesen 69 millió dollárt (több mint 22 milliárd forint) fizetett egy amerikai művész, Beeple kriptoalkotásáért.

Ezzel a katalizátorává vált a piac 2021 tavaszi felrobbanásának. „Még hosszú utat kell megtenni ahhoz, hogy a piac helyreálljon, és kiderüljön, jó vásárt csináltunk-e vagy sem” – közölte az NFT piac jelenlegi helyzetéről Sundaresan. Szerinte határozottan sok pénzt adott ki egykor a kriptofestményért, de az csak egy elenyésző része volt a vagyonának. Továbbra is úgy gondolja, hogy az NFT-k művészeti gyűjteményekként még fényes jövő előtt állnak, ugyanakkor szerinte a valódi fellendülés időszaka már véget ért.

A kriptográfia területén minden nagyon gyorsan történik, de úgy gondolom, hogy az NFT-k következő periódusa nem az árakról fog szólni, így aki most erre spekulál, az hatalmas kockázatot vállal

– jelentette ki. A befektető végül elmondta, összességében kritikus az egész iparággal szemben, úgy véli ugyanis, hogy sokan kihasználták az elmúlt időszak spekulációs őrületét, és többeket kiforgattak a vagyonukból. A befektető azonban nem látja jó és fenntartható üzletnek az NFT-t.

Ez mentené meg a piacot?

Nem úgy viszont a Pudgy Penguins, egy olyan márka, mely nemrégiben az NFT karaktereit plüssként dobta a piacra. Ezzel pedig nem csak saját bevételre tett szert, de jelentős forráshoz juttatta az NFT pingvinek birtokosait is, miután minden, a kriptoalkotásokról mintázott eladott játék után jogdíjat fizet nekik. A cég stratégiája pedig beválni látszik, mivel egyre többen érdeklődnek a kriptopingvinek után.

„A kísérletezés kulcsfontosságú az NFT piacának fellendítéséhez” – véli a Pranksy néven ismert NFT-vállalkozó, aki szerint néhány innovatív márka és személy képes lesz a jövőben mainstreammé válni. Így a piac egyszer még képes lesz felemelkedni, ugyanakkor a korábban látott „pandemonium szintet” már nem fogja elérni.