Lépett a Yettel: fontos szolgáltatás vált ingyenessé számos ügyfélnek

A Yettel Magyarország Zrt. is bejelentette, hogy nem számítanak fel roaming díjat az Izraelben tartózkodó ügyfeleik számára. A vállalat ezzel kapcsolatban külön keresi meg az érintett ügyfeleket.

Korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a Vodafone Magyarország és a DIGI is bejelentette, hogy hogy nem számítanak fel roaming díjat Izraelben tartózkodó lakossági, vállalati és feltöltőkártyás ügyfeleiknek, ezzel segítve az ott tartózkodók Magyarországra irányuló kommunikációját a kialakult krízishelyzetben. A díjmentes roaming visszamenőleg is érvényes, október 7-től.

Hasonlóan jár el a Magyar Telekom is – a vállalat 2023. október 6. és 31. között az Izraelben tartózkodó havidíjas ügyfelei roaming díját (beleértve az alapdíjas hanghívásokat, SMS-eket, MMS-eket és a mobilinternet forgalmat) teljes mértékben, összeghatár nélkül jóváírja.