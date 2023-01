Jelentkezz a képzésre, amivel ősztől új szakmád, pár éven belül pedig milliós fizetésed lehet (x)

PR Link a vágólapra másolva

Szilveszterkor sokan megfogadják, hogy az új évben munkahelyet váltanak, vagy akár teljesen fel is adják addigi életüket, és egy másik szakmában kezdenek új karriert. Számukra jó hír, hogy a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben is van olyan terület, ahol egy fél éves, intenzív képzés után, jellemzően 2 hónapon belül munkához lehet jutni, ráadásul 3-6 év tapasztalattal már átlagosan bruttó 1 millió forintnál is többet lehet keresni. Arról nem is beszélve, hogy az ezen a területen dolgozók gyors előléptetéssel számolhatnak, és túlnyomó többségük számára a külföldi munkalehetőség és a home office is opció - ezek derülnek ki a PROGmasters programozóiskola és IT képzési központ több száz végzettje körében készített felmérésből. A PROGmasters most három új képzést is indít azok számára, akik karriert váltanának, amelyekre még bárki jelentkezhet.

Programozói tudás nélkül is el lehet kezdeni ezt a képzést A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A junior informatikusok iránti töretlen kereslet fényében nem meglepő, hogy a PROGmasters végzettjeinek több mint harmada korábban vendéglátósként, tanárként, pénzügyi területen vagy a médiában dolgozott. Mivel a karrierváltók jelentős része a képzés előtt semmilyen programozói tudással nem rendelkezik, ezért számukra a PROGmasters Java Start programozás tanfolyamot indít, amelynek résztvevői február végéig elsajátíthatják a programozás alapjait. A munka mellett végezhető, 6 hetes online képzésre január 8-ig, azaz ezen a héten még bárki jelentkezhet. Ráadásul a Java Start programozás tanfolyam záróvizsgáját legalább 70%-ra teljesítő résztvevők mentesülnek a márciusban induló, állásgaranciát kínáló képzések szakmai felvételije alól. Aki most jelentkezik, idén ősszel junior fejlesztőként állhat munkába Azok a karrierváltók tehát, akik már rendelkeznek alapfokú programozói ismeretekkel, vagy elvégzik a 6 hetes online Java Start programozás tanfolyamot, két – állásgaranciát kínáló – képzésre jelentkezhetnek, amelyek résztvevői várhatóan már idén ősszel megkezdhetik új karrierjüket junior programozóként. A márciusban induló és 6 hónapig tartó, munka mellett végezhető Junior Java backend fejlesztő, vagy a szintén fél éves, azonban intenzív, nappali Vállalati full-stack szoftverfejlesztő képzéseket online – az utóbbit személyesen is – elvégezhetik a résztvevők. Állásgarancia is járhat és államilag elismert képesítő bizonyítvány is szerezhető E két, 6 hónapig tartó tanfolyam egyikét elvégezve tehát várhatóan már idén ősszel munkába is lehet állni junior programozóként a PROGmasters több mint 80 partnercégének valamelyikénél - erre az iskola a képzési díj felére szóló pénzvisszafizetési garanciát is kínál. Emellett ráadásul a végzettek elhelyezkedését segíti a megszerezhető államilag elismert képesítő bizonyítvány is. Január 8-ig még a tavalyi áron, akár 500 ezer forinttal olcsóbban lehet jelentkezni A PROGmasters három új Java képzése iránt érdeklődők számára a jelentkezés nem jár semmilyen kötelezettséggel. Ráadásul akik az állásgaranciát kínáló Junior Java backend fejlesztő és a Vállalati full-stack szoftverfejlesztő képzésekre még ezen a héten jelentkeznek, sikeres felvételi esetén 140-500 ezer forintot is megspórolhatnak a képzési díjból a választott képzéstől függően. (x)

