Óriási veszélyben vannak ezek a magyar mobilozók: nem is sejtik, honnan támadnak rájuk

Nemcsak a számítógépen, de a mobiltelefonon is szükséges védekeznünk az adatlopás, a hackerek vagy a nemkívánt tartalmak megjelenése ellen. Egy friss kutatás rávilágított, hogy bár a többség fontosnak tartja az adatbiztonságot, a válaszadók jóval kisebb hányada használ bármiféle adatvédelmi megoldást.

Európa szerte 2012 óta rendezik meg a netes fenyegetések megismertetését és a kiberbiztonsági tudatosság növelését célzó kampányt, az Európai Kiberbiztonsági Hónapot. A Yettel az októberben zajlott, egyhónapos kampány lezárásaként elemezte ügyfelei körében végzett nagymintás kutatását és most elindította új internetbiztonsági szolgáltatását.

Az ügyfelein végzett nagymintás országos kutatásából kiderült, hogy a személyes adatok biztonsága a válaszadók 61 százalékának prioritás. A megkérdezettek 40 százaléka érzi úgy, hogy tisztában van az internet veszélyeivel, a többiek bizonytalanok ebben. A többség maga (38%) vagy közeli ismerőse, hozzátartozója (30%) szembesült már valamilyen internetbiztonsági problémával, például vírussal, adatlopással vagy azzal, hogy gyermeke korának nem megfelelő tartalommal találkozott az interneten.

A felhasználók nagy többsége úgy gondolja, hogy az okostelefonokat is szükséges olyan biztonsági szoftverekkel védeni, mint amilyeneket a számítógépeken használnak: az állítással a megkérdezettek 68 százaléka teljesen vagy részben egyetért. Ennek ellenére míg laptopon vagy PC-n a válaszadók kétharmada, okostelefonon csupán 43% százaléka használ biztonsági szoftvereket. Bár leginkább a fiatalok vannak tudatában az internethasználat veszélyeinek, az okostelefonjukon még mindig alacsonyabb szintű védelmet alkalmazna.

Nekik is szól a november 22-től elérhető mobilinternet-biztonsági szolgáltatás, a Yettel NetPajzs, amely a Yettel mobilhálózaton keresztülmenő net-forgalmat szűri, azaz még azelőtt blokkolja a nem kívánt tartalmat, hogy az a telefonunkig eljutna. Működéséhez nincs szükség külön applikációra, a szolgáltatás aktiválása után automatikusan működésbe lép, majd a felhasználó egyénileg állíthatja be a kívánt biztonsági szintet, kizárandó tartalomtípusokat. Ez biztonságosabbá teszi az okostelefonos internetezést.

Az eszköz onosítja és letiltja azokat a gyanús weboldalakat, amelyek valószínűsíthetően kártevőket, kémprogramokat tartalmaznak vagy adathalász-gyanúsak. A szolgáltatásban le lehet tiltani a különböző nemkívánatos tartalmakat is, például szerencsejátékot, felnőtt tartalmat, vagy akár közösségi média weboldalakat. Mivel a szolgáltatás bármilyen a cég saját SIM-kártyájához megrendelhető – akár gyermek számára is –, így alkalmas lehet a kiskorúak okostelefonos netezésének biztonságosabbá tételére is.

A Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje 2022

Alig heverte ki a világ a pandémiát, februárban máris kitört az orosz-ukrán háború a szomszédunkban, emelkednek a vállalkozások és a háztartások energiaköltségei, nem mellesleg évtizedes rekordokat döntöget az infláció Magyarországon, egyes élelmiszerek pedig Európán belül nálunk emelkednek a legyorsabban. Egy ilyen mozgalmas, kiszámíthatatlan év végén kíváncsiak vagyunk hogy érzik magukat a magyarok, mi befolyásolja leginkább azt, hogy boldogok-e. Most elsősorban egy általános elégedettségi szintet értünk a fogalom alatt, kérdéseinkkel igyekeztünk lefedni egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony. A tavalyi év után idén is felmérjük, boldog nép-e a magyar. Ha van 5 perced, és segítenéd a munkánkat, töltsd ki a Pénzcentrum nagy Boldogságtesztjét.