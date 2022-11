Megindult a roham ezekért a karácsonyi ajándékokért: kígyóznak a sorok a boltokban

A kisebb-nagyobb elektronikai eszközök nem véletlenül az ünnepek sztárjai: egyrészt valóban hasznos ajándékok, másrészt a karácsony az az ünnep, amikor nagyobb értékű termékekre is hajlandóak vagyunk költeni. Az Euronics megvizsgálta, mik voltak a legkeresettebb termékek tavaly karácsonykor és elárulja, várhatóan milyen termékek kerülnek majd idén a legtöbb fa alá.

Tapasztalatok alapján a vásárlók egyre korábban kezdik meg a karácsonyi ajándékok beszerzését, és már az ünnepekre előre gondolva élnek az őszi kuponnapok, illetve a Black Friday akciók lehetőségeivel is. Ezen időszak alatt például több mint 80 000 termék talált gazdára, ami 54%-kal nagyobb az októberben eladott árucikkek mennyiségénél.

A 2022-es Black Friday alatt a legkeresettebb termékkörök a kéziporszívók, az okostelefonok és az air fryerek voltak a műszaki áruházláncnál, de a top ötben végeztek a hőszivattyús szárítógépek és az 55”-58” közötti televíziók is. A legmagasabb árbevételt az okostelefonok hozták, az Euronics vásárlók átlagosan 140 000 Ft-ot költöttek ebben a kategóriában. Így tehát sokan számíthatnak arra, hogy a fa alatt egy új mobiltelefon várja majd őket – a legkeresettebb márkák a Samsung, az iPhone és a Xiaomi voltak.

Továbbra is látványos a decemberi csúcsidőszak

A Black Fridayt övező kiugró érdeklődés ellenére azonban továbbra is a december a legforgalmasabb időszak, ráadásul ilyenkor a vásárlók szeretnek ellátogatni az áruházakba és személyesen átnézni a kínálatot. 2021 decemberében például közel 60%-kal több vásárló fordult meg az üzletekben, mint novemberben.

A vásárlói létszám növekedését természetesen az árbevétel emelkedése is szorosan kíséri: 2021. decemberben az áruházlánc árbevétele 28%-kal emelkedett novemberhez képest, míg az eladott termékek száma ugyanezt az időszakot vizsgálva 50%-kal növekedett. Decemberben a műszaki áruházlánc adatai alapján szabályos vásárlási láz indul be, már a hónap első napjaitól láthatóan megnövekszik az ügyfélszám az áruházakban, és a rendelések száma a webáruházban.

Tavaly decemberben a legnagyobb érdeklődés a kávéfőzőket, air fryereket, porszívókat és egyéb kisgépeket övezte, de nagy volt a kereslet a telefonokra, a 43-50” közötti méretű televíziókra, a játékkonzolokra és az okosórákra is. Tavaly ebben az időszakban átlagosan 41 000 Ft-ot költöttek el a vásárlók egy alkalommal, ez a kosárérték a 43-50”-os televíziók körében átlagosan 242 000 Ft, a kisgépek kategóriájában pedig 23 000 Ft volt.

Erre számíthatunk idén

Idén arra számítunk, hogy tovább nő az érdeklődés a különböző játékkonzolok és hozzájuk tartozó játékok iránt. Kiugró kereslet várható az automata kávéfőzők, robotporszívók és 55” feletti televíziók kategóriáiban, illetve előre láthatóan sok vásárló fogja keresni a karácsony előtti időszakban az IT-eszközöket, mobiltelefonokat és okosórákat is.

Mivel idén már új termékkörök is megtalálhatóak kínálatunkban, az otthoni sporteszközök és játékok kategóriáiban is kiugró eredményekre számítunk decemberben

– mondja Fazekas Bálint, az Euronics kereskedelmi ügyvezető igazgatója.

Magasabbak lesznek az árak

A teljes piacon tapasztalható infláció, illetve a továbbra is akadozó áruellátási láncok idén a műszaki kereskedőket is árkorrekcióra kényszerítette, ami miatt a vásárlóknak várhatóan a tavalyi évhez képest mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk majd egy-egy karácsonyi ajándékért.

Bár szinte minden piaci szegmensben elszálló árakkal találkozhatunk, és közel 1000 munkavállalót foglalkoztató cégként mi is kénytelenek voltunk emelni az árakat, ugyanakkor a helyzetünk viszonylag kedvező: ahol lehetőségünk nyílt felkészülni arra, hogy nagyobb mennyiségben, előre raktározzuk el akár már a karácsonyi időszakban értékesíteni kívánt árucikkeket is. Az olyan termékek esetében, amelyekből nem adnak ki évente vagy félévente újabb szériát, azaz amelyek nem változnak olyan gyorsan, így még az árfolyamok elszállása előtt be tudtuk raktározni a szükséges mennyiségeket. Ennek köszönhetően decemberben még a piaci átlaghoz képest kedvezőbb áron tudjuk kínálni a vásárlóknak ezeket az eszközöket

– teszi hozzá Fazekas Bálint.

A kereskedelmi ügyvezető szerint azonban az olyan innovatív, gyorsan fogyó és cserélődő termékkörök esetében, mint például a telefonok, a vásárlóknak érdemes számolniuk a piaci helyzetből adódó áremelkedéssel.