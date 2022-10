Komoly drágulás elé néznek a mobilok Magyarországon: erre jobb, ha felkészülsz

Reichenberger Dániel Link a vágólapra másolva

A magyarok egyik kedvenc karácsonyi ajándéka a mobiltelefon, adni és kapni is szeretik, különösen, ha kedvezmény is van hozzá. A burutális infláció miatt azonban előfordulhat, hogy ez a technológiai szektor is megdrágul a következő hónapokban, így lehet, hogy már nem csak a prémium kategóriás, hanem az eddig közepes árkategóriásnak számító telefonok is csillagászati áron kerülnek majd ki a polcokra. Megkérdeztük a szektor szereplőit, valamint a szolgáltatókat is, hogy valóban kell-e súlyos drágulásra számítanunk, követve a termékek jó részét?

Nemrég a Pénzcentrum interjút készített Wagner Tiborral, a Xiaomi magyarországi country managerével. Itt hangzott el, hogy bár a termékek java része valóban drágulást volt kénytelen elszenvedni a tech-szektorba, szerinte nem várható, hogy a mobilok ára drasztikusan megugrana a következő hónapokban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A menedzser elmondta, hogy valóban látszik már most az árakon a gyenge forintárfolyam, de ennek még egyelőre csak a beszállítók és a kereskedők a kárvallottjai. Mi ajánlott fogyasztói árakkal dolgozunk, az árfolyamkockázatnak a disztribútoraink vannak kitéve. Ők igyekeznek a megfelelő mértékben korrigálni az árfolyamromlást, ha például előre hedge-elnek eurót, dollárt, vagy forintot, akkor minimalizálni lehet ennek a hatását. De nincs egyfajta megoldás, ugyanolyan hatás, mindig az adott szituáció, periódus sajátja, hogy végül be kell-e avatkozni a fogyasztói árakba, vagy másképp is kivédhető az árfolyamingadozás - fogalmazott Wagner Tibor. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy a gyártók igyekeznek az árakat úgy belőni, hogy a drágulásokat, az alkatrészek áremelését legutoljára a vevők érezzék meg - vagyis hogy amíg lehet, a vevők védve legyenek mindettől. A beszakadó forintárfolyam nincs ránk jó hatással, az biztos, hogy az árak csökkenni nem fognak. Ameddig lehet, addig a már említett pénzügyi eszközökkel próbáljuk kiegyensúlyozni az árfolyamromlást, de azért ennek is van egy határa, nem lehet a végtelenségig így lavírozni. Viszont az mindig a legutolsó lépés, hogy közvetlenül a vásárlók is tapasztalják az áremelkedést. Wagner Tibor még sok érdekességet osztott meg a Pénzcentrum olvasóival a techcégek világáról. A teljes interjút itt tudod elolvasni: EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a Xiaomi magyar vezetője: drágulhatnak a mobilok a gyenge forint miatt? Egyelőre semmi drámait nem látni a magyar mobilpiacon, nincs nyoma a válságnak - mondta a Pénzcentrumnak Wagner Tibor, a Xiaomi magyarországi country managere. Lesz-e áremelés? Kíváncsiak voltunk azonban arra, hogy az infláció folyamatos, és egyelőre megállíthatatlan száguldása miatt várható-e drasztikus áremelkedés, és ha igen, akkor mikor következik be? Az Euronics azt közölte lapunkkal, hogy bár néhány kategóriában drasztikus emelés még nem volt, az akcióktól biztosan el kell búcsúzniuk a magyaroknak - és nem is tette hozzá, hogy mennyi időre. A forint jelentős gyengülése miatti áremeléseket a mobiltelefongyártók már megtették, ami leginkább az alsókategóriás szegmenst érintette: szinte eltűntek a 40-50 ezer forint alatti telefonmárkák a polcokról. Ezen a jelenségen némileg tompíthat az, ha korábban megvásárolt készletet értékesít egy műszaki áruház. A komolyabb árukészletekkel bíró, lassabban forgó termékek valamelyes előnyhöz jutnak, hiszen a régi beszerzési áruk miatt most jobb ár-érték arányban kaphatóak egy ideig. Ugyanakkor minél keresettebb egy termék, annál gyorsabban fordul át az ára az üzletekben is. A mobiltelefonok többségében ebbe a kategóriába tartoznak" – magyarázza Gönczi László, az Euronics stratégiai beszerzője. Tehát amit sejtettünk is, az bekövetkezett: nem csak az infláció, de a gyenge forintárfolyam is felelős azért, ha a technológiai piacon is drágulnak a termékek. A felsőkategóriás készülékek között az Apple termékeinek ára részben már szeptemberben emelkedett, az új modell megérkezésével az iPad esetében pedig a héten volt komolyabb árnövekedés. Az androidos készülékek felső kategóriájában jelentősebb drágulás ugyan nem történt, de megszűntek az akciók - tette hozzá Gönczi László. A MediaMarkt lapunknak küldött válaszában azt írta: egyelőre nem látnak jelentős növekedést, de leszögezték, hogy a gyártók, míg lehet, igyekeznek meg is kímélni ettől a vásárlókat. Alapvetően azt látjuk, hogy a mobiltelefonok az infláció mértékének növekedésével párhuzamosan drágulnak, de a folyamatot több gazdasági folyamat is befolyásolja: a forint ingadozó árfolyama, a dollár-euró kereszt árfolyama, valamint az egyes gyártók saját árpolitikája is, amihez a kereskedőknek is alkalmazkodniuk kell. Szerencsére azonban arra több gyártó figyel, hogy a portfóliójukban maradjanak alacsonyabb árú készülékek is, így műszaki kereskedőként is egy szélesebb, több árpontnak megfelelő választékot tudunk ajánlani, hogy a vásárlók adott esetben helyettesítő, vagy kedvezőbb árú készüléket találjanak, vásárlási preferenciáiknak megfelelően. - válaszolta érdeklődésünkre a MediaMarkt. Valamivel rövidebb válaszban reagált az eMAG, viszont jó hírrel szolgáltak: ők azt mondták, hogy a hamarosan következő Black Friday alatt, valamint a kereskedelmi szempontból legfontosabb karácsonyi időszakban biztosan tartani tudják a jelenlegi árakat. Az okostelefonok esetében a készletek forgási sebessége általánosságban alacsony, vagyis a korábbi beszerzési árakon beszerzett készletek általában gyorsan kipörögnek. Az eMAG-nál azon dolgozunk, hogy a jelenlegi kedvező árszintet a Black Friday és a karácsonyi szezon alatt is tartani tudjuk. Ezek alól legfeljebb a néhány hete boltokba került új csúcsmodellek jelenthetnek kivételt. - tudtuk meg az eMAG-tól. Összességében tehát azt lehet leszűrni a válaszokból, hogy amíg lehetséges, minket, vásárlókat igyekeznek kihagyni abból, hogy drágábban kelljen megvásárolni a mobiltelefonokat, különösen akkor, ha ajándékba szánjuk. Arra azonban már nemigen lehet számítani, hogy a szokásos nagy akciók keretében juthatunk új készülékhez. Damoklész kardjaként lebeg felettünk az áremelés is, mert azért a száguldó inflációban, a beszerzés nehézségei miatt hamarosan biztosan számítani lehet drágulásra is - a kérdés az, mekkora lesz ennek a mértéke, és mikor adják meg magukat a gyártók és a kereskedők.

Címlapkép: Getty Images

