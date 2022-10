Megszólalt a Xiaomi magyar vezetője: drágulhatnak a mobilok a gyenge forint miatt?

Egyelőre semmi drámait nem látni a magyar mobilpiacon, eddig nagyon jól teljesített 2022-ben, nincs nyoma a válságnak - mondta a Pénzcentrumnak Wagner Tibor, a Xiaomi magyarországi country managere. Megjegyezte, még az sem tapasztalható, hogy a vásárlók az olcsóbb készülékek irányába tolódnának. A szakembert arról is kérdeztük, hogy miképpen alakulnak a termékek hazai árai a drámai forintgyengülés nyomán, és kiderült, hogy létezik-e tervezett avulás az okostelefon-piacon. Interjú.

Pénzcentrum: Az utóbbi időben sorra dőltek a negatív rekordok az euró és a dollár árfolyamánál is. Ez kihatással van mindenre, ami külföldről érkezik az országba. Röviden el tudná magyarázni, hogy a Xiaomi hogyan állapítja meg a magyarországi árakat?

Wagner Tibor: Ez egy elég bonyolult folyamat, mi ajánlott fogyasztói árakkal dolgozunk, az árfolyamkockázatnak a disztribútoraink vannak kitéve. Ők igyekeznek a megfelelő mértékben korrigálni az árfolyamromlást, ha például előre hedge-elnek eurót, dollárt, vagy forintot, akkor minimalizálni lehet ennek a hatását. De nincs egyfajta megoldás, ugyanolyan hatás, mindig az adott szituáció, periódus sajátja, hogy végül be kell-e avatkozni a fogyasztói árakba, vagy másképp is kivédhető az árfolyamingadozás.

Őszintén szólva szeptember elején még egészen mást gondoltam arról, hogy merre fog mozdulni a forint-dollár, forint-euró árfolyam, mint amit most tapasztalunk októberben, úgyhogy ismét le kell ülni és számolgatni.

A számolgatás végén kijöhet egy áremelés is?

A beszakadó forintárfolyam nincs ránk jó hatással, az biztos, hogy az árak csökkenni nem fognak.

Ameddig lehet, addig a már említett pénzügyi eszközökkel próbáljuk kiegyensúlyozni az árfolyamromlást, de azért ennek is van egy határa, nem lehet a végtelenségig így lavírozni. Viszont az mindig a legutolsó lépés, hogy közvetlenül a vásárlók is tapasztalják az áremelkedést.

Csupán pár éve nyílt meg az első hivatalos márkabolt: hogy teljesítettek eddig a magyar piacon, és mik a célok az idei évre?

Így van, 2019 szeptemberében indult el itthon hivatalosan a Xiaomi és én is ekkor kerültem a céghez, mint magyarországi képviselő. Nagyon gyorsan ment a felfutás: az indulás évében 3 százalék részesedéssel bírtunk a magyar okostelefon-piacon, ami 2020 végére már 20 százalék lett, aztán 2021 közepén közel 30 százaléknál is jártunk.

Jelenleg szintén 20-22 százalék a miénk a tortából – emellett az AIoT eszközök piacán is nagyon nagy bővülést értünk el. Nem csak a forgalomban, hanem a felhasználók számában, a láthatóságban, a márkaismertségben is nagyokat léptünk előre az indulás óta. A cél pedig nem lehet más, mint megőrizni ezt a lendületet.

Milyen árkategóriás mobiltelefonokat keresnek leginkább a magyar vásárlók?

Azt látjuk, hogy a Xiaomi nem a legolcsóbb kategóriában a legerősebb, hanem inkább a közép és felső-közép szegmensben: ezek tipikusan a Redmi Note széria aktuális termékei, jelenleg a Note 11 és a Note 11 Pro. Illetve azt kell mondanom, hogy egyre inkább beleharapunk a felsőkategóriába is, a prémium telefonok piacán tavaly a márka világszerte 160 százalékkal növelte a részesedését, és Magyarországon is szép eredményeket produkál ez a szegmens. Láthatóan kezdünk valamelyest elszakadni a középkategóriától, és eggyel feljebb lépni.

Megvan még a magyar vásárlókban a régi sztereotípia a „gagyi” kínai termékekről?

Ezt már évekkel ezelőtt elkezdett kiszállni a fejekből, előttünk is volt már egy kínai márka, ami elég nagy piaci részesedést szerzett Magyarországon – ezt a pozíciót vette át mára egyébként a Xiaomi. A mi termékeink minősége, és az innovációk azok pedig nem egy lefelé nivellált termékképet sugároznak.

Átlagosan meddig használnak a magyar felhasználók egy-egy telefont?

Általában a legolcsóbb telefonokat használják a legtovább, ahogy haladunk felfelé a szegmensekben, úgy lesz gyorsabb a készülékcsere. Mi azt látjuk, hogy egy átlagos fogyasztó nagyjából 2-3 éves időtartamot tölt el a készülékével.

Sokan gondolják úgy, hogy a gyártók direkt úgy tervezik meg a mobilokat, hogy 2-3 éven belül elromoljanak. Tényleg létezhet tervezett avulás?

Én is szoktam hallani, hogy „hát ezek úgy vannak kitalálva, hogy pár éven belül elromoljanak”, de megnyugtathatok mindenkit: az biztos, hogy előre programozott hibaforrások egyik gyártó készülékében sincsenek. Egészen máshol kell keresni az okát annak, hogy nem bírják sokkal tovább a telefonok.

Gondoljunk csak bele, mára gyakorlatilag a mobiltelefonunk lett a legintenzívebb használatnak kitett elektronikai termékünk - zuhan, ütődik, rázódik, kopik, karcolódik. Ez az intenzív használat pedig fizikailag nem teszi lehetővé, hogy 2-3 évnél sokkal tovább használhassuk a telefonokat, ellenben mondjuk egy televízióval.

Ha már szoba kerültek az okosotthon-termékek: a rezsiemelés bejelentése óta egyre többen például wifis konnektorral, okosizzókkal igyekeznek csökkenteni a költségeket. Hogy alakult az utóbbi időben ezen termékek forgalma?

Túl rövid idő telt el az intézkedés bejelentése óta, hogy bármilyen következtetést levonhassunk. Annyi biztos, hogy az okostermékek eddig is népszerűek voltak, és úgy gondolom, hogy a racionalitás az év hátralévő részében még inkább előtérbe helyezheti őket.

A bizonytalanodó gazdasági helyzetben az emberek jellemzően elsőként az olyan halasztható kiadásokról mondhatnak le, mint például a technikai eszköz vásárlása. Ezt lehet már tapasztalni a piacon?

Folyamatosan konzultálunk az üzleti partnereinkkel, mobilszolgáltatókkal, a retail-csatornákkal, de októberig nem tapasztaltunk visszaesést.

Egyelőre semmi drámait nem látni a magyar mobilpiacon, idén eddig nagyon jól teljesített. Meglátjuk, ez így marad-e a negyedik negyedévben is.

Még azt sem tapasztalni, hogy az olcsóbb kategóriák felé tolódtak el az ügyfelek?

Nem, egyáltalán nem. Teljes mértékben a korábbi értékesítési szegmensek működnek, sőt egy kicsit többet is adunk el a drágább, high-end termékekből, mint a tavalyi év folyamán. Úgyhogy a többi márka nevében nem tudok nyilatkozni, de a lefelé vásárlás a Xiaominál nem jellemző. Mi mindig hangsúlyozzuk az innovációinkat a termékeinknél, lehet, hogy ez számít annyit a vásárlóknak, hogy a lefelé hajlás egyelőre ne történjen meg.

Mi a helyzet a termékutánpótlással? Mostanában többször lehetett hallani, hogy Kínában gyárakat, településeket zártak be a COVID-helyzet miatt.

Furcsa egyébként, hogy a magyarországi nagy növekedés is gyakorlatilag úgy zajlott le, hogy a világ teljesen be volt zárva, online működött minden és borzasztó volt a logisztika. Áruellátás tekintetében 2020-ban és 2021-ben is voltak rossz periódusok, de ez tavaly december végétől abszolút megváltozott, és mindeddig nagyon kiegyensúlyozott és stabil a logisztika. Magam is olvasom a híreket a kínai lezárásokról és az energiahiányról, de az idei évben eddig nem jelentek meg ezek az áruellátásunkban.

Jellemzően mennyi idő alatt érnek a Kínában bemutatott újdonságok Európába?

Gyakorlatilag azonnal, ha az európai piacra is értékesíteni kívánja őket a gyártó. A Xiaominak nagyon sok termékbejelentése van, hihetetlenül gyorsan pörgeti a portfóliót, és amit a globális piacra szán, az általában 1-2 héttel a kínai megjelenés után az európai, így a magyarországi boltokban is ott van.

Hallani azért olyan újdonságokról is, amelyeket kizárólag a „hazai” piacra szánnak.

Igen, vannak ilyen termékek: az elmúlt hónapokban is volt több olyan bejelentés, mint az új Fold telefon, vagy a Leica-kamerás készülék, a 12 S Ultra, amelyek nem jönnek át Európába. A készülékek nem fedik le az európai frekvenciatartomány igényeket, így eleve csak a belső piacra készülhettek. Teljesen más a kínai piac dinamikája, és nyilván teljesen más stratégiát is igényel, mint a fragmentált európai, hiszen önmagában óriási – vélhetően ez az oka, hogy bizonyos termék kizárólag ott jelennek meg.

Egyébként miért fontos piac a vállalatnak a jóval kisebb Európa, amikor ott van a több százmilliós kínai belpiac?

A Xiaomi egy globalizálódó cég, nem csak Kínában akar piacvezető lenni, hanem ahogy az alapító, Lei Jun is célul tűzte ki: a világ legnagyobb mobilgyártója akar lenni. Ehhez az összes piacon első helyre kell kerülni. Egyébként Európa nem kicsi: a vállalat forgalmának nagyjából negyedét az itteni eladások teszik ki, ami nem elhanyagolható.

Ezen belül Magyarország egy kifejezetten jó európai piac a cég szempontjából, mert a vásárlók zöme nem a legolcsóbb telefonokat igényli, hanem azt a szegmenst, amiben a Xiaomi nagyon erős.

Fotók: Pictorial Collective