Győr, 2025. augusztus 14.A győztes Győr játékosai megköszönik a szurkolást a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében a 3. fordulóban játszott ETO FC - AIK Stockholm mérkőzés után a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 14-én. A Győr
Sport

Két lépésre a Győr a csodától: ma este indul a párharc a KL-ben

MTI
2025. augusztus 21. 15:14

A Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a Győr csütörtökön hazai pályán kezdi meg a Bolla Bendegúzt soraiban tudó Rapid Wien elleni párharcot, melynek tétje, hogy története során először feljuthat egy európai kupasorozat főtáblájára.

Az ETO eddig elsősorban kiváló otthoni teljesítményének köszönheti, hogy ilyen messzire jutott, ugyanis az örmény Pjunyik Jereván, majd a magyar válogatott Csongvai Áront foglalkoztató svéd AIK Stockholm ellen is 2-1-es idegenbeli vereséget követően saját közönsége előtt fordította a maga javára a párharcot. Előbbi riválist 3-1-re, utóbbit 2-0-ra verte a hazai visszavágón.

Borbély Balázs vezetőedző együttese remek támadó játékával mindkét meccsen sok helyzetet alakított ki, de a továbbjutásában szintén kulcsszerepet játszott a szlovák kapus, Samuel Petrás, aki bravúrjai mellett a skandinávok ellen tizenegyest is hárított. A zöld-fehérek az NB I-ben is kiválóan teljesítenek, az új idényben folytatták tavaszi menetelésüket, amikor sorozatban 15 bajnoki mérkőzésen maradtak veretlenek, s csupán az idényzárón, a bajnoki címet azon a mérkőzésen megszerző Ferencvárostól kaptak ki.

Összességében a legutóbbi húsz élvonalbeli találkozójukon ez az egyetlen vereségük tizenegy győzelem és nyolc döntetlen mellett. A mostani szezont három döntetlennel kezdte a Győr, amely a sok lehetőség elpuskázása miatt nem tudta legyőzni a Paksot (3-3), az Újpestet (1-1) és a Zalaegerszeget (1-1), ugyanakkor a főpróba egészen pazarul sikerült, mert 7-2-es sikerrel átgázolt az MTK-n. Utóbbi mérkőzést a pályaválasztói jog felcserélése miatt játszották az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, hogy kíméljék az ETO Park gyepszőnyegét, amely gombás fertőzés miatt már a múlt heti, AIK Stockholm elleni KL-selejtezőn is rossz állapotban volt.

A soron következő ellenfél a Rapid Wien, amely 32-szeres osztrák bajnok és idén negyeddöntős volt a harmadik számú európai kupasorozatban. Az előző idényben ötödik hellyel vívta ki a szereplés lehetőségét a Konferencia-liga selejtezőjében, melyben a montenegrói Decicet kettős győzelemmel búcsúztatta, majd a Keresztes Krisztiánnal felálló skót Dundee Unitedet két 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel ejtette ki, az utolsó lövést éppen a 28-szoros válogatott Bolla értékesítette.

Az osztrák élvonalban három forduló után a negyedik helyen állnak a bécsi zöld-fehérek, akik a BW Linz (1-0) és a címvédő Sturm Graz (2-1) legyőzése után szombaton hazai pályán gól nélküli döntetlent játszottak az Altachhal. A Győr korábban egyszer találkozott osztrák ellenféllel nemzetközi porondon: 1989-ben az Intertotó Kupa csoportkörében egy-egy győzelemmel és vereséggel zárt az Admira Wacker ellen.

A Rapidnak az ETO lesz az ötödik magyar ellenfele: a Diósgyőrrel szemben 1979-ben búcsúzott az UEFA Kupából, két évvel később viszont ugyanebben a sorozatban felülmúlta a Fehérvárt, 1985-ben pedig a Tatabányát a KEK-ből, míg 2023-ban a Debrecent a Konferencia-ligából ejtette ki.

A párharc továbbjutója a Konferencia-liga főtáblájára kerül, ahol ősszel további hat mérkőzést játszhat az alapszakaszban. Az ETO Parkban 19 órakor kezdődik a csütörtöki mérkőzés, melyet az M4 Sport élőben közvetíti.

címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
