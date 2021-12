Meglépte a Telekom, Telenor, Vodafone: elhalmozzák az előfizetőket, sokan fognak örülni

Idén sem maradnak karácsonyi ajándékok, kedvezmények nélkül a magyar mobilszolgáltatók ügyfelei. Van, olyan cég, amely mobilnetet, más kedvezményes készülékeket ad ajándékba. A Pénzcentrum most összeszedte, hogy mit kapnak 2021-ben a Telenor, Telekom, Vodafone előfizetői.

Az utóbbi években hozzászokhattak a jóhoz a magyar mobilozók: így karácsony tájékán minden szolgáltató készül valamilyen extra kedvességgel az előfizetőknek. 2021-ben sincs ez másképp, a nagy mobilcégek idén is elhalmozzák ajándékokkal az ügyfeleket. A Pénzcentrum most összeszedte, idén mivel készült a Vodafone, a Telekom és a Telenor az ünnepi bummra, és azt is mutatjuk, hogyan kell igényelni a kedvezményeket, vagy adott esetben az ingyenes, kedvezményes mobilnetet.

Merthogy aki akar, az konkrétan internetbe fulladhat idén karácsonykor: a Telenornál például szinte ingyen utánunk vágnak egy 100 gigás belföldi adatjegyet, mindösszesen 1000 forintot kell érte fizetni, és egészen január elsejéig pereghetnek a megabájtok. Ráadásul, azok a lakossági kártyás vagy számlás ügyfelek, akik igénylik a kedvezményt, egy nyereményjátékon is részt vesznek: három Hiper L+ előfizetést (korlátlan belföldi hívás + 100 GB net) sorsol ki a szolgáltató, amelyek 12 990 forintos havidíját a cég állja 24 hónapig. A kedvezményes adatjegyet az appon lehet megvenni, vagy SMS-ben a 06 20 900 0333 számra kell küldeni az "OK" szót. Az adatjegy mellett a szolgáltató akciós készülékekkel is készül a karácsonyra.

A Telekom 10 napos korlátlan mobilnetet ad az ügyfeleknek, amit egészen december 20-ig lehet igényelni. Az ajándékot az applikációban lehet bekapcsolni, és ezzel egyidőben egy jó ügyet is ki lehet választani, amit a nevünkben támogasson a szolgáltató idén karácsonykor - összesen 4 ilyen van, mindegyiket támogatják, az arányokról döntenek az ügyfelek. Emellett természetesen a karácsonyi készülékajánlatok sem maradhatnak el. Akinek TV előfizetése van, annak egészen december 24-ig kínálnak ünnepi filmeket a videótárban.

A Vodafone az idei ünnepi kampányát arra húzta fel, hogy rengeteg idős magyar tölti egyedül a karácsonyt: ők a Máltai Szeretetszolgálattal karöltve okoseszközöket és előfizetéseket ajándékoztak idősotthonoknak. Az ügyfeleknek pedig szintén okoskészülékekkel kedveskednek, amelyeket 1 forintért lehet megvenni az otthoni vagy a mobilos előfizetések mellé: a mobilok mellett tablet és TV akad a kínálatban. Ha ezek nem nyernék el a tetszésünket, több más készülékre pedig 21 ezer forint kedvezményt adnak. A 115 csatornás otthoni tv csomagra pedig 1000 forintos havidíjkedvezményt adnak.