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Hamarosan új stand nyílik Budapesten: mindenkinek ingyenes lesz!
Idén nyáron is várja a strandolókat az Árasztó-parti szabadstrand. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. már megkezdte az engedélyeztetési eljárást és a terület előkészítését, miközben a szakemberek újabb fővárosi fürdőhelyek, köztük egy folyami uszoda megvalósításán is dolgoznak.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) tájékoztatása szerint javában zajlanak az előkészületek, így a tavaly megnyitott Árasztó-parton idén is megújuló környezet és változatos programok fogadják a látogatókat. Jelenleg két hivatalos dunai szabadstrand működik a fővárosban, mégpedig a BGYH által üzemeltetett Árasztó-part, valamint az óbudai önkormányzathoz tartozó Római-parti Plázs.
A Duna vízminősége az elmúlt évek környezetvédelmi beruházásainak köszönhetően jelentősen javult, ami lehetővé teszi újabb partszakaszok megnyitását. Bár a szigorú biztonsági előírások miatt a fürdőhelyek engedélyeztetése rendkívül összetett és hosszadalmas folyamat, a főváros a Valyo (Város és Folyó Egyesület) szervezettel közösen folyamatosan dolgozik a dunai fürdőzés kiterjesztésén.
Jelenleg is zajlanak a vízminőség-vizsgálatok és a helyszíni elemzések, amelyek alapján a feltételek teljesülése esetén akár már idén újabb szabadstrandokat jelölhetnek ki. A Valyo szerint a jövőben a Margit-szigeten és a Jane Haining rakparton is létrejöhetnek új fürdőhelyek, emellett a szakemberek vizsgálják a kijelölt úszósávok kialakításának lehetőségét a Margit-sziget budai oldalán, illetve az Óbudai-sziget mentén. A hosszabb távú tervek között egy budapesti folyami uszoda is szerepel, amelynek már készül a megvalósíthatósági tanulmánya - írta meg a turizmus.com.
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