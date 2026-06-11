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Egy nő felfújható úszógumival úszik a tengeren.
Szórakozás

Hamarosan új stand nyílik Budapesten: mindenkinek ingyenes lesz!

Pénzcentrum
2026. június 11. 11:14

Idén nyáron is várja a strandolókat az Árasztó-parti szabadstrand. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. már megkezdte az engedélyeztetési eljárást és a terület előkészítését, miközben a szakemberek újabb fővárosi fürdőhelyek, köztük egy folyami uszoda megvalósításán is dolgoznak.

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A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) tájékoztatása szerint javában zajlanak az előkészületek, így a tavaly megnyitott Árasztó-parton idén is megújuló környezet és változatos programok fogadják a látogatókat. Jelenleg két hivatalos dunai szabadstrand működik a fővárosban, mégpedig a BGYH által üzemeltetett Árasztó-part, valamint az óbudai önkormányzathoz tartozó Római-parti Plázs.

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A Duna vízminősége az elmúlt évek környezetvédelmi beruházásainak köszönhetően jelentősen javult, ami lehetővé teszi újabb partszakaszok megnyitását. Bár a szigorú biztonsági előírások miatt a fürdőhelyek engedélyeztetése rendkívül összetett és hosszadalmas folyamat, a főváros a Valyo (Város és Folyó Egyesület) szervezettel közösen folyamatosan dolgozik a dunai fürdőzés kiterjesztésén.

Jelenleg is zajlanak a vízminőség-vizsgálatok és a helyszíni elemzések, amelyek alapján a feltételek teljesülése esetén akár már idén újabb szabadstrandokat jelölhetnek ki. A Valyo szerint a jövőben a Margit-szigeten és a Jane Haining rakparton is létrejöhetnek új fürdőhelyek, emellett a szakemberek vizsgálják a kijelölt úszósávok kialakításának lehetőségét a Margit-sziget budai oldalán, illetve az Óbudai-sziget mentén. A hosszabb távú tervek között egy budapesti folyami uszoda is szerepel, amelynek már készül a megvalósíthatósági tanulmánya - írta meg a turizmus.com.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Címlapkép: Getty Images
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