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Szórakozás

Hét év kálvária után végre megnyitott a népszerű vidéki élményfürdő: döbbenetes kedvezményt kaptak a helyiek

MTI
2026. június 20. 20:02

Hét év várakozás után megnyitotta kapuit a szolnoki Tiszaligeti Élményfürdő. A modern komplexum péntektől fogadja a vendégeket, a nyitóhétvégén pedig zenés programokkal és különleges élményelemekkel várják a látogatókat. A városvezetés szerint a szolnokiak országosan is kiemelkedő, 28 százalékos kedvezménnyel válthatnak belépőt,

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Györfi Mihály, Szolnok polgármestere Facebook-oldalán közölte: a mai naptól működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre.

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Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti Élményfürdő "ne csak ígéret maradjon", hanem olyan pihenő- és szórakozóhely, amely a szolnoki embereket és az oda látogatókat szolgálja - közölte.

A polgármester korábban azt nyilatkozta, hogy a fürdőben a szolnokiaknak a napi jegyárból országosan is jelentős, 28 százalékos kedvezményt biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy egy szolnoki lakcímkártyával rendelkező felnőttnek 4300 forintot kell fizetnie a belépőért - számolt be.

Emlékeztetett: hét évvel ezelőtt kezdődött meg a fürdő felújítása, amelyet a koronavírus-járvány miatti áremelkedések okozta csúszások és a számtalan hibával elvégzett munka miatt máig nem lehetett megnyitni. A Tiszaligeti Élményfürdő honlapján szerepel, hogy a hivatalos nyitóhétvégén színes programokkal, zenés élményelemekkel, party hangulattal és különleges buborékos élményekkel készülnek.

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A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Címlapkép: Getty Images
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