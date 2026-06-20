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Hét év kálvária után végre megnyitott a népszerű vidéki élményfürdő: döbbenetes kedvezményt kaptak a helyiek
Hét év várakozás után megnyitotta kapuit a szolnoki Tiszaligeti Élményfürdő. A modern komplexum péntektől fogadja a vendégeket, a nyitóhétvégén pedig zenés programokkal és különleges élményelemekkel várják a látogatókat. A városvezetés szerint a szolnokiak országosan is kiemelkedő, 28 százalékos kedvezménnyel válthatnak belépőt,
Györfi Mihály, Szolnok polgármestere Facebook-oldalán közölte: a mai naptól működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre.
Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti Élményfürdő "ne csak ígéret maradjon", hanem olyan pihenő- és szórakozóhely, amely a szolnoki embereket és az oda látogatókat szolgálja - közölte.
A polgármester korábban azt nyilatkozta, hogy a fürdőben a szolnokiaknak a napi jegyárból országosan is jelentős, 28 százalékos kedvezményt biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy egy szolnoki lakcímkártyával rendelkező felnőttnek 4300 forintot kell fizetnie a belépőért - számolt be.
Emlékeztetett: hét évvel ezelőtt kezdődött meg a fürdő felújítása, amelyet a koronavírus-járvány miatti áremelkedések okozta csúszások és a számtalan hibával elvégzett munka miatt máig nem lehetett megnyitni. A Tiszaligeti Élményfürdő honlapján szerepel, hogy a hivatalos nyitóhétvégén színes programokkal, zenés élményelemekkel, party hangulattal és különleges buborékos élményekkel készülnek.
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