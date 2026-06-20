A fogadók számára emlékezetesen alakult az elmúlt játéknap: miközben Paraguay 1-0-ra megtréfálta Törökországot, a játékosok nagy része eltalálta a kiállítást és a korai gólt is.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 25. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/25. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 26. héten a várható főnyeremény 720 millió forint let.
Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 25. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
13; 30; 31; 72; 77.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény az Ötöslottón, úgyhogy a következő héten a várható főnyeremény 720 millió forint lesz
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Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
További nyeremények:
- 4 találatos: 1 718 195 forint
- 3 találatos: 21 550 forint
- 2 találatos: 2 745 forint
Jokerszám: 051965
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 26. játékhéten a várható főnyeremény 390 millió forint lesz.
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