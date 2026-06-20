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Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 25. játékhéten

Pénzcentrum
2026. június 20. 19:23

Kihúzták az Ötöslottó 2026/25. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 26. héten a várható főnyeremény 720 millió forint let.

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Ötöslottó 25. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

13; 30; 31; 72; 77.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény az Ötöslottón, úgyhogy a következő héten a várható főnyeremény 720 millió forint lesz

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További nyeremények: 

  • 4 találatos: 1 718 195 forint
  • 3 találatos: 21 550 forint
  • 2 találatos: 2 745 forint

Jokerszám: 051965

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 26. játékhéten a várható főnyeremény 390 millió forint lesz.

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Címlapkép: Getty Images
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