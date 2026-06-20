Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 25. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2026/25. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 26. héten a várható főnyeremény 720 millió forint let.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 25. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

13; 30; 31; 72; 77.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény az Ötöslottón, úgyhogy a következő héten a várható főnyeremény 720 millió forint lesz

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További nyeremények:

4 találatos: 1 718 195 forint

3 találatos: 21 550 forint

2 találatos: 2 745 forint

Jokerszám: 051965

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 26. játékhéten a várható főnyeremény 390 millió forint lesz.

SEGÉDLET! CIKKBE NEM KELL!!! A cikk bulvár vezető, de alul a lenyíló Hírstart menüben át kell állítani erre: "Hírstart Gazdaság rovatban jelenik meg" CÍMKÉK: Az itt megadott címkéket KELL használni! A cikk akkor élesedik, amikor kihúzták a Joker utolsó nyerőszámát. Következő mentés, amikor kihirdették a Joker nyereményeit és a jövő heti várható Joker-főnyereményt. Következő mentés, amikor kihúzták az Ötöslottó első 4 nyerőszámát. (A számok a "Hamarosan!" helyére jönnek H2-ben; pontos vesszővel elválasztva (akár már ilyenkor emelkedő számsorrendben!) Következő mentés, amikor kihúzták az Ötöslottó 5. nyerőszámát. (Ilyenkor már mindenképp legyen emelkedő számsorrendben!) Következő mentés (+PUSH), amikor kihirdették az Ötöslottó nyereményeit és a jövő heti várható főnyereményt! (Ez a végső változat, készre kell írni a cikket: lásd a mintát EBBEN A MINTACIKKBEN!) Ha volt giganyeremény (2 milliárd Ft feletti), akkor kell írni egy plusz cikket: lásd a mintát EBBEN A MINTACIKKBEN!

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