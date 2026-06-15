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Szórakozás

Vallott Szűcs Judith: 100 millióval húzta le volt párja, teljesen kisemmizte

Pénzcentrum
2026. június 15. 14:52

Szűcs Judith őszintén beszélt a Story magazinnak az elmúlt évek megpróbáltatásairól, amelyek között súlyos betegségek és egy rendkívül megterhelő párkapcsolat is szerepelt. Az énekesnő azt mondta, hogy ha röviden kellene összefoglalnia az elmúlt másfél évtizedet, akkor a rákbetegség, a cukorbetegség és a szerelmi csalódás együtt közel 100 millió forintjába került.

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A diszkókirálynő felidézte, hogy 2020 elején egy rutinvizsgálat során csomót találtak a mellében. A diagnózis rosszindulatú daganatot állapított meg, ráadásul nem egyetlen elváltozásról volt szó. Szűcs Judit a lapnak elmondta, hogy több műtéten esett át, kemoterápiás kezelést kapott, majd a sugárkezelés miatt az implantátumait is cserélni kellett.

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Az egészségügyi problémák azonban itt nem értek véget. Az énekesnő 2021-ben cukorbetegséggel is szembesült. Elmondása szerint egy fellépés előtt lett rosszul, amikor a vércukorszintje veszélyesen magas értéket mutatott. Később sikerült elhagynia az inzulint, amihez lánya támogatása és az orvosi kezelések is hozzájárultak.

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Szűcs Judith arról is beszélt, hogy a betegségek mellett egy mérgező párkapcsolat is komoly terhet jelentett számára. Mint elmondta, éveken keresztül háttérbe szorította saját érdekeit, miközben párja anyagilag és érzelmileg is kihasználta. A kapcsolat során több tízmillió forintot veszített, és végül csak hosszú idő után tudott kilépni ebből a helyzetből.

Az énekesnő ma már jóval optimistábban tekint a jövőbe. A Storynak azt mondta, jelenleg jól érzi magát, új tervei vannak, szeretne továbbra is színpadon maradni, és nem zárkózik el egy új szerelemtől sem. Mint fogalmazott, lánya régóta biztatja arra, hogy még vár rá valaki, ő pedig ma már nyitott erre a lehetőségre.
Címlapkép: Getty Images
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