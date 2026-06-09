ASAP Rocky Budapest 2026: jegyárak, helyszín, parkolás és minden fontos tudnivaló egy helyen

A$AP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don’t Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalom sem valósult meg. A mostani bejelentés szerint az esemény 2026. október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. Összegyűjtöttük, milyen jegyárakra lehet számítani, illetve mit lehet már tudni a koncertről.

A hír, hogy A$AP Rocky Budapestre látogat még idén, hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobban várt zenei esemény 2026 őszén. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Łódź, Zágráb és Belgrád is szerepel a turnénaptárban, a sorozat pedig Athénban zárul.

ASAP Rocky Budapest: 2026-ban ezzel a jegyárakkal lehet számolni

A jegyek értékesítése több lépcsőben indult el, ami már önmagában is jelzi a nagy érdeklődést. A rajongói klub tagjai 2026. június 2-án 9 órától vásárolhattak, ezt követi a Live Nation elővétel június 4-én, majd a teljes körű jegyértékesítés június 5-én 9 órakor indult a hivatalos felületeken. A jegyek a livenation.hu és a funcode.hu oldalakon elérhetők.

A belépők ára széles skálán mozog. A legolcsóbb jegyeket 23 100 forintért, a legdrágábbakat 289 600 forintos áron hirdették meg. A szimpla ülőhelyek 23 100-tól 39 100 forintért válthatók 6 árkategóriában, míg a VIP jegyek 88 400 forinttól kezdődnek, és öt árkategóriában elérhetők 289 600 forintig.

Forrás: Funcode

Az árusítóhely weboldalán viszont az olvasható, hogy a "jegyárak fenti bemutatása nem teljes, nem tükrözi a vásárlás pillanatában elérhető tényleges kínálatot és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Egy szektoron belül akár több árkategória is elérhető lehet. A minden helyre kiterjedő pontos jegykészlet a vásárlás során a webshopban kerül bemutatásra. A fenti jegyárak nem tartalmazzák a jegy értékesítéséhez kapcsolódó esetleges díjakat."

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Fontos még tudni, hogy a rendezvény helyszíne akadálymentesített, a kerekesszékkel igénybe vehető helyek száma azonban korlátozott. A rendezvényre a kerekesszékkel közlekedő vendégek (saját kísérő biztosítása mellett) a support@funcode.hu e-mail címen igényelhetnek ingyenesen kerekesszékes jegyet. Kerekesszékes jegy online megvásárlására nincs lehetőség.

Van-e korhatár?

A honlapon található nformációk szerint 2 éves kor felett mindenkinek érvényes belépőjeggyel kell rendelkeznie. 16 éves kor alatt kizárólag 18 év feletti nagykorú kíséretében tekinthető meg az eseményt. A gyerekek számára, biztonságuk érdekében az ülőhelyeket javasolják, továbbá a rendezvényt nem ajánlják 12 éves kor alatt.



Itt lép fel először magyarországon ASAP Rocky 2026-ban

A helyszín a Papp László Budapest Sportaréna, vagy röviden Budapest Aréna, amely Magyarország egyik legnagyobb beltéri koncerthelyszíne. A könnyű megközelíthetőség miatt sokan érkezhetnek majd tömegközlekedéssel, hiszen az M2-es metró és több busz- illetve villamosjárat is segíti az eljutást. Az esemény várhatóan kiemelten forgalmas nap lesz a környéken, ezért a parkolás külön figyelmet igényel.

Parkolni a helyszín saját, korlátozott kapacitású parkolójában lehet, de ez gyorsan megtelik az ilyen volumenű koncertek idején. Emellett a környező utcák fizetős parkolóhelyei is rendelkezésre állnak, valamint néhány közeli bevásárlóközpont parkolója is szóba jöhet rövid távra. Ugyanakkor a szervezők szerint és a korábbi tapasztalatok alapján ilyenkor sokkal célszerűbb a tömegközlekedést választani, mert az esemény idején jelentős forgalmi torlódás várható.