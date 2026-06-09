Két lakásból alakították ki a 114 négyzetméteres otthont, amely akár két külön élettérként is használható.
ASAP Rocky Budapest 2026: jegyárak, helyszín, parkolás és minden fontos tudnivaló egy helyen
A$AP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don’t Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalom sem valósult meg. A mostani bejelentés szerint az esemény 2026. október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. Összegyűjtöttük, milyen jegyárakra lehet számítani, illetve mit lehet már tudni a koncertről.
A hír, hogy A$AP Rocky Budapestre látogat még idén, hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobban várt zenei esemény 2026 őszén. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Łódź, Zágráb és Belgrád is szerepel a turnénaptárban, a sorozat pedig Athénban zárul.
ASAP Rocky Budapest: 2026-ban ezzel a jegyárakkal lehet számolni
A jegyek értékesítése több lépcsőben indult el, ami már önmagában is jelzi a nagy érdeklődést. A rajongói klub tagjai 2026. június 2-án 9 órától vásárolhattak, ezt követi a Live Nation elővétel június 4-én, majd a teljes körű jegyértékesítés június 5-én 9 órakor indult a hivatalos felületeken. A jegyek a livenation.hu és a funcode.hu oldalakon elérhetők.
A belépők ára széles skálán mozog. A legolcsóbb jegyeket 23 100 forintért, a legdrágábbakat 289 600 forintos áron hirdették meg. A szimpla ülőhelyek 23 100-tól 39 100 forintért válthatók 6 árkategóriában, míg a VIP jegyek 88 400 forinttól kezdődnek, és öt árkategóriában elérhetők 289 600 forintig.
Forrás: Funcode
Az árusítóhely weboldalán viszont az olvasható, hogy a "jegyárak fenti bemutatása nem teljes, nem tükrözi a vásárlás pillanatában elérhető tényleges kínálatot és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Egy szektoron belül akár több árkategória is elérhető lehet. A minden helyre kiterjedő pontos jegykészlet a vásárlás során a webshopban kerül bemutatásra. A fenti jegyárak nem tartalmazzák a jegy értékesítéséhez kapcsolódó esetleges díjakat."
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Fontos még tudni, hogy a rendezvény helyszíne akadálymentesített, a kerekesszékkel igénybe vehető helyek száma azonban korlátozott. A rendezvényre a kerekesszékkel közlekedő vendégek (saját kísérő biztosítása mellett) a support@funcode.hu e-mail címen igényelhetnek ingyenesen kerekesszékes jegyet. Kerekesszékes jegy online megvásárlására nincs lehetőség.
Van-e korhatár?
A honlapon található nformációk szerint 2 éves kor felett mindenkinek érvényes belépőjeggyel kell rendelkeznie. 16 éves kor alatt kizárólag 18 év feletti nagykorú kíséretében tekinthető meg az eseményt. A gyerekek számára, biztonságuk érdekében az ülőhelyeket javasolják, továbbá a rendezvényt nem ajánlják 12 éves kor alatt.
Itt lép fel először magyarországon ASAP Rocky 2026-ban
A helyszín a Papp László Budapest Sportaréna, vagy röviden Budapest Aréna, amely Magyarország egyik legnagyobb beltéri koncerthelyszíne. A könnyű megközelíthetőség miatt sokan érkezhetnek majd tömegközlekedéssel, hiszen az M2-es metró és több busz- illetve villamosjárat is segíti az eljutást. Az esemény várhatóan kiemelten forgalmas nap lesz a környéken, ezért a parkolás külön figyelmet igényel.
Parkolni a helyszín saját, korlátozott kapacitású parkolójában lehet, de ez gyorsan megtelik az ilyen volumenű koncertek idején. Emellett a környező utcák fizetős parkolóhelyei is rendelkezésre állnak, valamint néhány közeli bevásárlóközpont parkolója is szóba jöhet rövid távra. Ugyanakkor a szervezők szerint és a korábbi tapasztalatok alapján ilyenkor sokkal célszerűbb a tömegközlekedést választani, mert az esemény idején jelentős forgalmi torlódás várható.
Anyagi helyzetéről vallott a Tankcsapda egykori gitárosa: vészesen fogy a pénze, mióta lelépett a zenekarból
Egy évvel a Tankcsapda elhagyása után saját zenekart alapított Sidlovics Gábor, aki most minden energiáját új projektjébe fekteti.
Ingyenjegyeket osztanak Budapest egyik legmenőbb strandjára: sokan igényelhetik, itt vannak a részletek
A XIII. kerület idén nyáron is átvállalja a Dagály strandbelépők árát a kisgyermekes családok számára.
400 millió forintért szállhattak harcba ezen a héten, a vasárnapi sorsoláson a Hatoslottón játszó szerencsevadászok. Lássuk, volt-e telitalálat!
Szombaton este húzzák az Ötöslottó nyerőszámait, a várható főnyeremény ezen a héten 315 millió forint.
A modellből ügyvéddé avanzsált híresség a tanulás fontosságát emelte ki egy Miamiban készült videóban, ahol óráját is megvillantotta.
Egyetlen milliós nyeremény született Magyarországon a pénteki Eurojackpot-sorsoláson.
Az Európai Unió újabb kihívásokkal szembesül: az ízesített folyadékkal működő vape-piac 38 százaléka hamisítvány
Akár 610 ezer forintba is kerülhet egyetlen belépő: elképesztő módon megdrágultak a magyarországi koncertek
Akár 100-200 ezer forintot is elkérhetnek egy koncertjegyért Magyarországon. Miért fizetünk ki ennyit az élőzenei élményekért? Hogyan lett a koncertipar ekkora üzlet a szórakoztatóiparban? Mutatjuk!
Egy nap alatt körbefutott a közösségi médiában, hogy a Gourmet Fesztiválon a Salt Bakery „hangyás fagyit” árult.
A mindössze néhány tucat példányban létező próbaveret ma a magyar numizmatika egyik legkeresettebb és legrejtélyesebb darabja, félmillió forintot kérnek érte.
780 forintra csökkent az Eurojackpot alapjátékának ára a forint erősödése miatt.
Tizenegy év után távozik Pesti István séf a tatai Platánból, így július 31-én jelenlegi formájában bezár az ország egyetlen vidéki, két Michelin-csillagos étterme.
Nincs szüksége több pénzre: visszautasította a hihetetlen ajánlatokat a népszerű magyar realityszereplő
Még az online kaszinók ajánlatai sem csábították el Béres Anettet, aki saját vállalkozásaiból épített karriert.
475 millió forint volt a várható főnyeremény a Skandináv lottó e heti sorsolásán; lássuk, elvitte-e valaki ezt az összeget?
A freiburgi székhelyű, 2024-ben alapított Black Forest Labs vezérigazgatója, Robin Rombach a New York Timesnak nyilatkozva mérföldkőnek nevezte Scorsese csatlakozását.
A május végén 96. életévét betöltő alkotó az 1960-as években a "Rawhide" című tévésorozattal alapozta meg a hírnevét.
Új szereplő jelenhet meg a hazai médiapiacon: az NMHH engedélye után elindulhat az első magyar LMBTQI-tévé.
Árulja otthonát a legendás viszkis rabló, Ambrus Attila: kiderült az igazság, szomorú ügy áll a háttérben
Tizennégy évnyi együttélés és két közös gyermek után válik Ambrus Attila és nála húsz évvel fiatalabb felesége, Réka.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.