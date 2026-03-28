2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
8 °C Budapest
Fizz Liga
| |
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| |
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
ötöslottó
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 13. játékhéten

Pénzcentrum
2026. március 28. 19:27

Kihúzták az Ötöslottó 2025/13. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 14. héten már 6 milliárd 250 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ötöslottó 13. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

20; 37; 42; 46; 76.

Ezen a játékhéten (13.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 6 milliárd 250 millió forint lesz a következő, 14. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 13. héten:

  • 4 találat: egyenként 1 633 935 Ft
  • 3 találat: egyenként 28 520 Ft
  • 2 találat: egyenként 3 575 Ft

Jokerszám: 864265

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 14. héten így 150 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:27
18:55
18:31
17:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 28.
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. március 27.
Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell
2026. március 28.
Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
2026. március 28.
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
2026. március 27.
Tömegével mondanak le a méregdrága okostelefonokról a magyarok: kiderült, mit vesznek helyettük
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 28. szombat
Gedeon, Johanna
13. hét
Március 28.
A Föld órája
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
4
2 hete
Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell
5
3 hete
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 17:58
Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt az Abigél, olvastad Szabó Magda híres regényét? Lássuk, mire emlékszel a történetből!
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 15:57
Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
Agrárszektor  |  2026. március 28. 19:04
Megszólalt az agrárminiszter: erős, versenyképes mezőgazdaságra van szükség