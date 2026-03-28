Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 13. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2025/13. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 14. héten már 6 milliárd 250 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Ötöslottó 13. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

20; 37; 42; 46; 76.

Ezen a játékhéten (13.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 6 milliárd 250 millió forint lesz a következő, 14. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 13. héten:

4 találat: egyenként 1 633 935 Ft

3 találat: egyenként 28 520 Ft

2 találat: egyenként 3 575 Ft

Jokerszám: 864265

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 14. héten így 150 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

