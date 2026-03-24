Sokkoló őszinteséggel vallott terhességéről a 'Mi kis falunk' sztárja: elmondta, ez volt a legnehezebb időszak

2026. március 24. 14:30

Hosszú, meddőséggel folytatott küzdelem után anyai örömök elé néz Sodró Eliza. A mi kis falunk című népszerű sorozat színésznőjének babavárása miatt könnyen előfordulhat, hogy karakterét egy időre ki kell írni a történetből.

A színésznő január végén osztotta meg a nyilvánossággal, hogy férjével, a szintén szakmabeli Rusznák Andrással gyermeket várnak. Az örömhír mellett fontosnak érezte, hogy őszintén beszéljen a teherbeesést megelőző nehéz évekről is. Bízik benne, hogy ismertségét felhasználva erőt és segítséget nyújthat a hasonló helyzetben lévő pároknak - mondta el a színésznő a story magazinnak.

A hosszas várakozás hátterében krónikus méhnyálkahártya-gyulladás állt. Ezt végül egy antibiotikum-kúrával sikerült orvosolni, és ezután meg is fogant a kisbaba. Sodró Eliza elárulta, hogy a gyermekáldásért vívott küzdelem nemcsak a nőt, hanem a férfit is erősen megviseli. Ők azonban végig tartották egymásban a lelket. A sok őszinte beszélgetés, az egymásra figyelés és a közös teherviselés végül még szorosabbra fűzte a házasságukat.

A várandósság a színésznő munkájára is jelentős kihatással van. Egyelőre nem tudja, hogy a nyári forgatásokon részt tud-e majd venni, vagy fizikailag képes lesz-e rá. Így az is elképzelhető, hogy a sorozat készítőinek nélkülözniük kell őt a következő időszakban. Sodró Eliza jelenleg minden idejét az anyaságra, élete legújabb és legfontosabb szerepére való felkészülésnek szenteli. Ahogy nemrég fogalmazott: reméli, hogy születendő gyermeke egy "rendszerváltó baba" lesz.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:30
14:21
14:11
14:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 24.
Trump aggódhat, Netanjahu hatalmát is elsöpörheti a háború: óriási fordulat érik a legfontosabb választásokon 2026-ban
2026. március 24.
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
2026. március 23.
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
1
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
5
2 hete
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 14:11
Most érkezett a hazai jegybank bejelentése: eldőlt, hogy változtatnak-e az alapkamaton
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 13:03
Trump aggódhat, Netanjahu hatalmát is elsöpörheti a háború: óriási fordulat érik a legfontosabb választásokon 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. március 24. 14:26
Visszatér a tél, jön az újabb havazás: mutatjuk, mire kell készülni