Új formában tér vissza a Heti Hetes, több ismert szereplővel. A műsorban feltűnik Majka, Hajós András és Nagy Ádám is - írta közleményében az RTL...
Sokkoló őszinteséggel vallott terhességéről a 'Mi kis falunk' sztárja: elmondta, ez volt a legnehezebb időszak
Hosszú, meddőséggel folytatott küzdelem után anyai örömök elé néz Sodró Eliza. A mi kis falunk című népszerű sorozat színésznőjének babavárása miatt könnyen előfordulhat, hogy karakterét egy időre ki kell írni a történetből.
A színésznő január végén osztotta meg a nyilvánossággal, hogy férjével, a szintén szakmabeli Rusznák Andrással gyermeket várnak. Az örömhír mellett fontosnak érezte, hogy őszintén beszéljen a teherbeesést megelőző nehéz évekről is. Bízik benne, hogy ismertségét felhasználva erőt és segítséget nyújthat a hasonló helyzetben lévő pároknak - mondta el a színésznő a story magazinnak.
A hosszas várakozás hátterében krónikus méhnyálkahártya-gyulladás állt. Ezt végül egy antibiotikum-kúrával sikerült orvosolni, és ezután meg is fogant a kisbaba. Sodró Eliza elárulta, hogy a gyermekáldásért vívott küzdelem nemcsak a nőt, hanem a férfit is erősen megviseli. Ők azonban végig tartották egymásban a lelket. A sok őszinte beszélgetés, az egymásra figyelés és a közös teherviselés végül még szorosabbra fűzte a házasságukat.
A várandósság a színésznő munkájára is jelentős kihatással van. Egyelőre nem tudja, hogy a nyári forgatásokon részt tud-e majd venni, vagy fizikailag képes lesz-e rá. Így az is elképzelhető, hogy a sorozat készítőinek nélkülözniük kell őt a következő időszakban. Sodró Eliza jelenleg minden idejét az anyaságra, élete legújabb és legfontosabb szerepére való felkészülésnek szenteli. Ahogy nemrég fogalmazott: reméli, hogy születendő gyermeke egy "rendszerváltó baba" lesz.
