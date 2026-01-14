Mutatjuk, hogyan lehetséges a jegyvásárlás a Bécsi Filharmonikusok újévi koncert eseményeire, és hogy alakulnak 2026-ban a jegyárak.
Friss hírek Fenyő Miklós állapotáról: így van a súlyos tüdőgyulladással küzdő zenészlegenda
Javulás tapasztalható a tüdőgyulladással kezelt Fenyő Miklós állapotában: a 78 éves zenészlegenda egy kiválóan felszerelt fővárosi kórházban kapja a szükséges ellátást, zenésztársai pedig óvatos optimizmussal beszélnek felépülésének esélyeiről.
A múlt vasárnap óta tüdőgyulladás miatt kórházban ápolt Fenyő Miklós állapotában pozitív változás következett be. A Hungária együttes vezetőjének egészségi helyzetéről a család eddig nem közölt részleteket, de a zenészhez közel álló források szerint van ok a reményre.
Egy, a családhoz közel álló informátor ugyanakkor óvatosan fogalmazott az állapotjavulással kapcsolatban. "Nagyon óvatos optimizmussal mondom, de végre némi javulás állt be Miklós állapotában" – fogalmazott, majd így folytatta: "Úgy hallottam, hogy elkezdett kijönni a betegségből, de ezt persze senki nem szeretné elkiabálni. Valamennyien szorítunk érte, és talán nem hiába. Szerencsére Miki a kora ellenére, 78 évesen is rendkívül aktív életet élt, formában tartotta magát, így a szervezete nagyobb eséllyel küzd a kórral."
A pozitív fejleményeket Szikora Róbert zenész is megerősítette, aki elmondása szerint úgy tudja, hogy Fenyő jobban van. A művész korábban közösségi oldalán imádságra kérte rajongóit Fenyő felépüléséért.
A zenész kezelésének körülményei kedvezőek: egy korszerű műszerekkel felszerelt budapesti egészségügyi intézményben ápolják, ahol tapasztalt, szakképzett orvosi csapat gondoskodik róla. Minden adott ahhoz, hogy esélyt kapjon a teljes felépülésre.
Dr. Bense Tamás háziorvos szakmai szempontból világította meg a betegség súlyosságát: "A tüdőgyulladás minden életkorban életet veszélyeztető állapot, amely általában szövődményként alakul ki, főleg influenzajárvány idején. Jellemző tünete a levertség, a köhögés és a magas láz. Időseknél és gyermekeknél azért is veszélyesebb a betegség, mert előfordul, hogy nem az a kórokozó okozza, mint általában a tüdőgyulladást, ezért nehezebb a terápia."
A szakorvos magyarázata rámutat, hogy az idős művész kezelése különös odafigyelést igényel, ugyanakkor az eddig érkező hírek szerint a gyógyulási folyamat már megkezdődött.
A testület kizárólag az iratok alapján határoz Portik Tamás és Gyárfás Tamás indítványairól.
76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik ikonikus alakja.
Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk
Egy Facebook-csoportban megosztott e-mail alapján súlyos vádak érték Puzsér Róbertet.
Hihetetlen sztárgázsijairól vallott Havas Henrik: bődületes pénzeket keresett a Mokkával, Heti Hetessel
„Nálam többet becsületesen senki nem keresett a tévézésben” - mondta el egy friss interjúban Havas Henrik.
A Golden Globe 2026-os díjkiosztóján filmes kategóriákban az Egyik Csata a másik után és a Hamnet aratták a legnagyobb sikert.
Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 475 millió forintos főnyereményt?
Nagyon furcsa számok voltak a héten az ötöslottón: kész csoda lett volna egy telitalálat ilyen számsorral
Kihúzták tegnap az ötöslottó számait - ezúttal egy érdekes számsor volt a nyerő.
Na, vajon elvitte-e valaki a 3 milliárd 160 millió forintos főnyereményt a 2. játékhéten? Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Emigrációjuk hátterében egy 2021-es rendőrségi házkutatás állt.
Hatalmas bejelentést tett Gerendai Károly: rövidebb lesz az idei Sziget Fesztivál - ennyi napig fog tartani
A súlyosan veszteséges fesztivált átvevő Gerendai elárulta, milyen hosszú lesz a 2026-os Sziget Fesztivál.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/2. heti nyerőszámait.
A Pénzcentrum friss boldogságfelmérésének egyik legbeszédesebb kérdése arra kereste a választ, hogyan látják az emberek a hazai politikai közbeszéd alakulását az elmúlt egy évben.
Napokon belül összefüggő jég boríthatja a Balatont, miután tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet és az öblökben már megjelent az első jéghártya.
Egyre biztosabb, hogy András yorki herceg több millió fontot kapott egy kazah oligarchától.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/2. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt!
Vajon miért hisszük el az álhíreket? És miért érzi úgy Magyarország lakossága, hogy szinte minden nap kamuhírekbe botlik? Mutatjuk!
Hátborzongató, mit jósolt 2026-ra a Simpson család: az ember ellen fordulhat az AI, újabb szupervírus okozhat járványt
A Simpson család című, kultikus rajzfilmsorozat évtizedek óta szolgáltat muníciót a konteóhívőknek, mivel számos epizódja utólag hasonlóságot mutatott valós eseményekkel.
Krasznahorkai úgy fogalmazott, hogy Tarr Béla "korunk egyik legnagyobb művésze volt.