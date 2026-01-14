2026. január 14. szerda Bódog
üres kórházi ágy oldalnézet a klinikai kamrában
Szórakozás

Friss hírek Fenyő Miklós állapotáról: így van a súlyos tüdőgyulladással küzdő zenészlegenda

Pénzcentrum
2026. január 14. 21:05

Javulás tapasztalható a tüdőgyulladással kezelt Fenyő Miklós állapotában: a 78 éves zenészlegenda egy kiválóan felszerelt fővárosi kórházban kapja a szükséges ellátást, zenésztársai pedig óvatos optimizmussal beszélnek felépülésének esélyeiről.

A múlt vasárnap óta tüdőgyulladás miatt kórházban ápolt Fenyő Miklós állapotában pozitív változás következett be. A Hungária együttes vezetőjének egészségi helyzetéről a család eddig nem közölt részleteket, de a zenészhez közel álló források szerint van ok a reményre.

Egy, a családhoz közel álló informátor ugyanakkor óvatosan fogalmazott az állapotjavulással kapcsolatban. "Nagyon óvatos optimizmussal mondom, de végre némi javulás állt be Miklós állapotában" – fogalmazott, majd így folytatta: "Úgy hallottam, hogy elkezdett kijönni a betegségből, de ezt persze senki nem szeretné elkiabálni. Valamennyien szorítunk érte, és talán nem hiába. Szerencsére Miki a kora ellenére, 78 évesen is rendkívül aktív életet élt, formában tartotta magát, így a szervezete nagyobb eséllyel küzd a kórral."

A pozitív fejleményeket Szikora Róbert zenész is megerősítette, aki elmondása szerint úgy tudja, hogy Fenyő jobban van. A művész korábban közösségi oldalán imádságra kérte rajongóit Fenyő felépüléséért.

Kapcsolódó cikkeink:

A zenész kezelésének körülményei kedvezőek: egy korszerű műszerekkel felszerelt budapesti egészségügyi intézményben ápolják, ahol tapasztalt, szakképzett orvosi csapat gondoskodik róla. Minden adott ahhoz, hogy esélyt kapjon a teljes felépülésre.

Dr. Bense Tamás háziorvos szakmai szempontból világította meg a betegség súlyosságát: "A tüdőgyulladás minden életkorban életet veszélyeztető állapot, amely általában szövődményként alakul ki, főleg influenzajárvány idején. Jellemző tünete a levertség, a köhögés és a magas láz. Időseknél és gyermekeknél azért is veszélyesebb a betegség, mert előfordul, hogy nem az a kórokozó okozza, mint általában a tüdőgyulladást, ezért nehezebb a terápia."

A szakorvos magyarázata rámutat, hogy az idős művész kezelése különös odafigyelést igényel, ugyanakkor az eddig érkező hírek szerint a gyógyulási folyamat már megkezdődött.
Címlapkép: Getty Images
