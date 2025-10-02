2025. október 2. csütörtök Petra
12 °C Budapest
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják

Pénzcentrum
2025. október 2. 14:29

A Dunakanyar egyik legmagasabb pontján, örökpanorámával a Dunára, eladó egy 19. századi neoreneszánsz kastély, amely nemcsak építészeti ritkaság, hanem egy hollywoodi karriert befutott magyar színész, Huszár Pufi egykori otthona is volt. A teljes körűen felújított rezidencia wellnessrészleggel, vendégházzal, sportkomplexummal és történeti háttérrel várja új tulajdonosát – akár privát rezidenciaként, akár filmes vagy turisztikai célra.

A kastély eredetileg 1871-ben épült udvarházként, majd 1887-ben Swadló Ferenc és Vilmos megbízásából Schmahl Henrik – Ybl Miklós tanítványa – neoreneszánsz villává alakította. Az építész neve ismerős lehet: ő tervezte többek között a Párizsi udvart és az Uránia mozit is. A villa stílusjegyei – loggia, reprezentatív szalon, könyvtárszoba, díszlépcső – máig őrzik az eredeti karaktert, a szinteket pedig lift köti össze.

A kastély történetének egyik legkülönlegesebb fejezete 1932-ben kezdődött, amikor tulajdonosa Huszár Pufi, azaz Hochstein Károly lett. A magyar származású színész a Pesti Kabarék után német némafilmekben, majd Hollywoodban futott be: három év alatt 32 német filmet, később 56 amerikai produkciót forgatott, többek között Harold Lloyd oldalán. Karaktere – a falánk, szerethető Duci Albert – generációk kedvence lett, saját villája volt Los Angelesben, és a húszas években szinte nem telt el nap nélküle a bulvársajtóban - számol be Csorba Dániel, ingatlanos egy friss TikTok videóban. 

A hangosfilm megjelenésével karrierje megtört, és 1932-ben visszatért Európába. A náciktól távol, a Dunakanyarban talált menedéket, ahol a kastélyt „huszárkaszárnyának” nevezte el. Költők, művészek, amerikai barátok jártak hozzá vendégségbe – a villa éjszakai életének központja lett. 1940-ben, a szélsőségek erősödésével feleségével Amerikába akart visszatérni, de a tengeri út veszélyei miatt kelet felé indultak. A Szovjetunióban internálták őket, és Huszár Pufi két év fogság után diftériában meghalt.

@csedetiktok

Az első magyar hollywoodi sztár villája

♬ eredeti hang - Csorba Dániel - Csorba Dániel

A kastély története itt nem ért véget. A 2000-es években teljes körű felújításon esett át, megőrizve az eredeti stílusjegyeket, de modern gépészettel, wellnessrészleggel és vendégházzal bővítve. A főépület 876 m²-es, három szinttel és garázsszinttel, a szemközti telken pedig 504 m²-es sportkomplexum található: beltéri bowlingpálya, kültéri műfüves sportpálya, minigolf, mediterrán vendégház három apartmannal.

A telek összesen 14 685 m², két egymással szemben fekvő belterületi egységből áll. A wellnessrészleg fűthető, fedhető kültéri medencével, jakuzzival, szaunával és bárral rendelkezik. A kastély tökéletes lehet luxusrezidenciának, esküvői vagy céges rendezvényhelyszínnek, filmes lokációnak vagy turisztikai hasznosításra.

Az ingatlan ára: 990 millió forint.
Címlapkép: Getty Images
