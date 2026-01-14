Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk

Egy Facebook-csoportban megosztott e-mail alapján súlyos vádak érték Puzsér Róbertet: a kritikust azzal vádolják, hogy kihátrált egy könyvkiadói projektből, miközben az előrendelésekből származó bevételt megtartotta magának. Sikerült utolérnünk Puzsér Róbertet is, aki finoman szólva másként vélekedik a dologról.

Egy Facebook-csoportban osztották meg azt az e-mailt, amely parázs vitát gerjeszthet a jól ismert médiaszemélyiség, Puzsér Róbert körül.

A levél szerint a kritikus kihátrált egy könyvkiadói projektből, miközben az előrendelésekből származó bevételt megtartotta – legalábbis ezt állítja Puzsér partnere, Frank Robin, az Empyreum kiadó ügyvezetője:

A projekt lefújásáról beszélt egy céges e-mailben az egyik társtulajdonos. Forrás: Facebook

A panaszos vásárló a Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy a kiadó egyik könyvét rendelte meg előre fizetéssel, ám az sosem érkezett meg, és az Empyreum oldaláról is eltűnt a termék. Egy decemberi e-mailre nem kaptak választ, a második megkeresésre viszont már igen – ezt az üzenetet osztották meg a csoportban.

Frank Robin válaszában azt írja:

A projektet Puzsér Róbert lefújta, azonban sajnos a pénzt, amit összegyűjtöttünk rá neki, Puzsér Róberttől nem kaptuk vissza, és ahogy hallottam, nem is szándékozik megtéríteni a kárt, ezért nekem saját zsebből kell visszafizetnem a pénzt az előrendelőknek, ami nekem rendkívül megterhelő anyagilag.

EZ IS ÉRDEKELHET Puzsér Róbert: épphogy csak elkezdtem vállalkozni, de máris kirúgtam magam alól a sámlit Puzsér Róbert többek között elárulta, milyen gazdasági kihívások kísérték új bázisának a megnyitását, és milyen kilátásai vannak a hely fenntartását illetően.

Hozzáteszi, hogy igyekszik mindenkit kártalanítani, de a visszatérítések ütemezetten, prioritás szerint történnek. A történet különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy körülbelül fél évvel ezelőtt szerkesztőségünk páros interjút készített Puzsér Róberttel és Frank Robinnal, ahol még közösen beszéltek a kiadó jövőjéről. Akkor még úgy tűnt, hogy a két fél szoros együttműködésben dolgozik, és a projekt stabil alapokon nyugszik.

Puzsér Róbert reagált a vádakra

Az ügyben megkerestük Puzsér Róbertet is, akit SMS-ben értünk utól. Az alábbiakban változtatás nélkül tesszük közzé, amit Puzsér Róbert közölt a szerkesztőségünkkel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„A nyilvánosság számára is hozzáférhetővé vált egy levél, amelyet Frank Robin, az Empyreum Kiadó ügyvezetője küldött a kiadói webshop egyik vásárlójának. A levélben megfogalmazott, személyemet érintő súlyos, valóságnak nem megfelelő állításokkal kapcsolatban a tisztánlátás érdekében az alábbi tényeket rögzítem:

1. Téves és megtévesztő az ügyvezető állítása, amely szerint a szóban forgó projektet egyoldalúan „lefújtam” volna. A valóság az, hogy közös megegyezéssel a 2026-os évre halasztottuk a megjelenést. Ezt követően a cég tulajdonosai, Frank Robin és a Szélsőközép Kft. – amelynek tulajdonosa én vagyok, szintén közös döntéssel úgy határoztunk, hogy megszüntetjük az üzleti együttműködésünket. A kiadvány Empyreum Kiadónál történő megjelenése ezen tulajdonosi döntés, azaz a cégből való kilépés következtében hiúsult meg, nem pedig a szerző egyoldalú visszalépése miatt.

2. Visszautasítom azt a vádat, amely szerint az előrendelésekből befolyt összegeket megkaptam, és azokat nem fizettem vissza. A hivatkozott kiadvány után semmilyen kifizetésben nem részesültem, a beérkező vásárlói összegekhez nem fértem hozzá, így azokat visszatartani sem tudtam.

3. Az előrendelésekből származó bevételek az Empyreum Kiadó bankszámlájára érkeztek. A cég bankszámlája felett rendelkezési joga az ügyvezetőnek, Frank Robinnak van. Én arról utalást nem indíthatok. Amennyiben a fedezet hiányzik, vagy a visszautalások akadoznak, azért a felelősség kizárólag az operatív pénzügyekért felelős ügyvezetőt terheli, függetlenül a tulajdonosi viszonyok változásától. Felszólítom Frank Robint, hogy tartózkodjon a valótlan tényállításoktól, amelyek félrevezetik a vásárlókat. Elvárom, hogy a hatályos jogszabályoknak és az üzleti erkölcsnek megfelelően rendezze a vásárlók felé fennálló elszámolási kötelezettségét a nála lévő forrásokból.”

Címlapfotó: Berecz Valter/Pénzcentrum