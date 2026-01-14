2026. január 14. szerda Bódog
Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk
Szórakozás

Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk

Pénzcentrum
2026. január 14. 06:00

Egy Facebook-csoportban megosztott e-mail alapján súlyos vádak érték Puzsér Róbertet: a kritikust azzal vádolják, hogy kihátrált egy könyvkiadói projektből, miközben az előrendelésekből származó bevételt megtartotta magának. Sikerült utolérnünk Puzsér Róbertet is, aki finoman szólva másként vélekedik a dologról.

Egy Facebook-csoportban osztották meg azt az e-mailt, amely parázs vitát gerjeszthet a jól ismert médiaszemélyiség, Puzsér Róbert körül.

A levél szerint a kritikus kihátrált egy könyvkiadói projektből, miközben az előrendelésekből származó bevételt megtartotta – legalábbis ezt állítja Puzsér partnere, Frank Robin, az Empyreum kiadó ügyvezetője:

Az Empyreum kiadó megszűnéséről beszélt egy céges e-mailben az egyik társtulajdonos.A projekt lefújásáról beszélt egy céges e-mailben az egyik társtulajdonos. Forrás: Facebook

A panaszos vásárló a Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy a kiadó egyik könyvét rendelte meg előre fizetéssel, ám az sosem érkezett meg, és az Empyreum oldaláról is eltűnt a termék. Egy decemberi e-mailre nem kaptak választ, a második megkeresésre viszont már igen – ezt az üzenetet osztották meg a csoportban.

Frank Robin válaszában azt írja:

A projektet Puzsér Róbert lefújta, azonban sajnos a pénzt, amit összegyűjtöttünk rá neki, Puzsér Róberttől nem kaptuk vissza, és ahogy hallottam, nem is szándékozik megtéríteni a kárt, ezért nekem saját zsebből kell visszafizetnem a pénzt az előrendelőknek, ami nekem rendkívül megterhelő anyagilag.

Hozzáteszi, hogy igyekszik mindenkit kártalanítani, de a visszatérítések ütemezetten, prioritás szerint történnek. A történet különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy körülbelül fél évvel ezelőtt szerkesztőségünk páros interjút készített Puzsér Róberttel és Frank Robinnal, ahol még közösen beszéltek a kiadó jövőjéről. Akkor még úgy tűnt, hogy a két fél szoros együttműködésben dolgozik, és a projekt stabil alapokon nyugszik.

Puzsér Róbert reagált a vádakra

Az ügyben megkerestük Puzsér Róbertet is, akit SMS-ben értünk utól. Az alábbiakban változtatás nélkül tesszük közzé, amit Puzsér Róbert közölt a szerkesztőségünkkel.

„A nyilvánosság számára is hozzáférhetővé vált egy levél, amelyet Frank Robin, az Empyreum Kiadó ügyvezetője küldött a kiadói webshop egyik vásárlójának. A levélben megfogalmazott, személyemet érintő súlyos, valóságnak nem megfelelő állításokkal kapcsolatban a tisztánlátás érdekében az alábbi tényeket rögzítem:

1. Téves és megtévesztő az ügyvezető állítása, amely szerint a szóban forgó projektet egyoldalúan „lefújtam” volna. A valóság az, hogy közös megegyezéssel a 2026-os évre halasztottuk a megjelenést. Ezt követően a cég tulajdonosai, Frank Robin és a Szélsőközép Kft. – amelynek tulajdonosa én vagyok, szintén közös döntéssel úgy határoztunk, hogy megszüntetjük az üzleti együttműködésünket. A kiadvány Empyreum Kiadónál történő megjelenése ezen tulajdonosi döntés, azaz a cégből való kilépés következtében hiúsult meg, nem pedig a szerző egyoldalú visszalépése miatt.

2. Visszautasítom azt a vádat, amely szerint az előrendelésekből befolyt összegeket megkaptam, és azokat nem fizettem vissza. A hivatkozott kiadvány után semmilyen kifizetésben nem részesültem, a beérkező vásárlói összegekhez nem fértem hozzá, így azokat visszatartani sem tudtam.

3. Az előrendelésekből származó bevételek az Empyreum Kiadó bankszámlájára érkeztek. A cég bankszámlája felett rendelkezési joga az ügyvezetőnek, Frank Robinnak van. Én arról utalást nem indíthatok. Amennyiben a fedezet hiányzik, vagy a visszautalások akadoznak, azért a felelősség kizárólag az operatív pénzügyekért felelős ügyvezetőt terheli, függetlenül a tulajdonosi viszonyok változásától. Felszólítom Frank Robint, hogy tartózkodjon a valótlan tényállításoktól, amelyek félrevezetik a vásárlókat. Elvárom, hogy a hatályos jogszabályoknak és az üzleti erkölcsnek megfelelően rendezze a vásárlók felé fennálló elszámolási kötelezettségét a nála lévő forrásokból.”

Címlapfotó: Berecz Valter/Pénzcentrum
