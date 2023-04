Fellélegezhetnek a magyar fogyasztók: így úszhatják meg, hogy csúnyán átverjék őket

Számos ponton átalakítja a békéltető testületek működését az Igazságügyi Minisztérium törvényjavaslata. Az online meghallgatások erőteljesebb jelentléte, állandó ügyfélszolgálatok felállítása is számos más változtatás is a része a tervezetnek. A békéltető testületek, gyors, ingyenes eljárás keretében igyekeznek majd egyezséget létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között

"A fogyasztóvédelmi törvény most benyújtott módosítása lényegében a békéltető testületek működését alakítja át. Ezek alternatív vitarendezést folytatnak le, ha nem sikerül a vállalkozással a fogyasztónak megegyeznie, ebben segítséget fognak nyújtani a békéltető testületek, gyors, ingyenes eljárás keretében igyekeznek egyezséget létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között" - mondta az InfoRádióban Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége elnöke. A változtatások lényege, hogy

a városokban hetente lehetőség lesz egy személyes meghallgatásra

az online meghallgatás is dominánssá válik

régiókban fognak működni a békéltető testületek

a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek jelölhetnek tagokat a békéltető testületekbe

állandó ügyfélszolgálatok állnak majd a fogyasztók rendelkezésére, ezek online/telefonos ügyfélszolgálatok néhány héten belül elérhetők is lesznek.



Baranovszky György szerint nagyon sok jogszabály-módosításra kerül most sor, de nemcsak azért, mert a kormány úgy gondolja, hanem az uniós jogalkotás következtében is számos jogszabályt át kell majd ültetni. Példaként említette a gyermektáboroztatást, ahol el szeretnék érni, hogy szabályozott legyen az, hogy ki üzemeltethet tábort, milyen feltételeket kell betartani, és mit kell tenni hibás teljesítés esetén. "Tavaly is több probléma volt, a jogalkotó is tisztában van ezzel" – tette hozzá a FEOSZ elnöke, aláhúzva, hogy ez is a családokat védi majd.