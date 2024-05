Rekordáron kelt el a legendás magyar festmény: leesik az állad, ha meglátod, mennyit fizettek érte

A Virág Judit Galéria tavaszi aukcióján az Idézetek Kornissnak (1990) című Keserü Ilona-mű 50 millió forintért kelt el. Az árverésen Bak Imre, Rozsda Endre és a hazai aukciókon csak nagyon ritkán felbukkanó Fredric Karoly egy-egy alkotása is új tulajdonosra lelt.

Minden magyar rekordot megdöntött már a nemzetközi színtéren is roppant ismert Keserü Ilona, akinek az Idézetek Kornissnak (1990) című műve 50 millió forintért kelt el. A különféle műfajokat felsorakoztató kompozíciót Keserü egykori tanára, Korniss Dezső tiszteletére alkotta meg.

A kortárs aukciók mindig ünnepelt alkotója Bak Imre, a művésztől most egy kimondottan ritka, korai alkotás került a nagyközönség elé. A nagyméretű Figura című kép ezen az estén 20 millió forintot ért. Rozsa Endre 1981-ben készült Sors című festménye Franciaországból került haza, hiszen a művész élete nagy részét Párizsban töltötte. A kép a Műcsarnokban és a Magyar Nemzeti Galériában is szerepelt kiállításon. A Sors 15 millió forintért kelt el.

Az este egyik különlegessége Fredric Karoly alkotása volt. A Virág Judit Galéria közel három évtizedes története során most először került a kínálatba az Amerikában híressé vált művész festménye. Fredric Karoly New Yorkban élt, az egyik legnagyobb divatcég kreatív vezetőjeként dolgozott, Pablo Picasso barátja volt és pályafutása derekán máig ismeretlen okból megtiltotta festményei kiállítását és értékesítését is.

Életművének nagy része máig az Egyesült Államokban lehet. Az amerikai álmot megélő titokzatos művész képei nemcsak a keletkezésükkor voltak modernek - mai napig őrzik frissességüket. A Lundi című képet 6,5 millió forintnál ütötte le Kelen Anna árverésvezető.