Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a magyar nézők, régóta vártak erre

A SkyShowtime bemutatja az Oscar®-díjra jelölt Taylor Sheridan nevéhez köthető Yellowstone legújabb spin-offjának, a Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Egy Yellowstone történet) előzetesét.

A Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Egy Yellowstone történet) főszerepében visszatér Luke Grimes, aki Kayce Duttont alakítja. A Yellowstone Ranchot maga mögött hagyva Dutton csatlakozik az amerikai szövetségi rendőrség elit egységéhez, hogy cowboy- és haditengerészeti kommandós tapasztalatait kihasználva igazságot szolgáltasson Montanában.

Kayce-nek és csapattársainak – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) és Miles Kittle (Tatanka Means) – egyensúlyba kell hozniuk azt a súlyos pszichológiai terhet, hogy ők jelentik az utolsó védelmi vonalat a térség erőszak elleni háborújában, valamint a családjuk iránti kötelezettséget, amely Kayce esetében magában foglalja fiát, Tate-et (Brecken Merrill), valamint bizalmasait, Thomas Rainwatert (Gil Birmingham) és Mo-t (Mo Brings Plenty) a Broken Rock rezervátumból.

Az exkluzív új előzetesben megismerhetjük Kayce Duttont (Luke Grimes), aki csatlakozik az amerikai rendőrség elit egységéhez, a szövetségi rendőrbírókhoz, és ízelítőt kapunk abból, mire számíthat a közönség a Yellowstone univerzum várva várt új fejezetétől. A Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Egy Yellowstone történet) hamarosan megérkezik a SkyShowtime-ra.