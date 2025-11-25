George R.R. Martin megerősítette, hogy a Trónok harca folytatását tervezi az HBO, ami a sorozat befejezése után játszódna.
Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a magyar nézők, régóta vártak erre
A SkyShowtime bemutatja az Oscar®-díjra jelölt Taylor Sheridan nevéhez köthető Yellowstone legújabb spin-offjának, a Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Egy Yellowstone történet) előzetesét.
A Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Egy Yellowstone történet) főszerepében visszatér Luke Grimes, aki Kayce Duttont alakítja. A Yellowstone Ranchot maga mögött hagyva Dutton csatlakozik az amerikai szövetségi rendőrség elit egységéhez, hogy cowboy- és haditengerészeti kommandós tapasztalatait kihasználva igazságot szolgáltasson Montanában.
Kayce-nek és csapattársainak – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) és Miles Kittle (Tatanka Means) – egyensúlyba kell hozniuk azt a súlyos pszichológiai terhet, hogy ők jelentik az utolsó védelmi vonalat a térség erőszak elleni háborújában, valamint a családjuk iránti kötelezettséget, amely Kayce esetében magában foglalja fiát, Tate-et (Brecken Merrill), valamint bizalmasait, Thomas Rainwatert (Gil Birmingham) és Mo-t (Mo Brings Plenty) a Broken Rock rezervátumból.
Az exkluzív új előzetesben megismerhetjük Kayce Duttont (Luke Grimes), aki csatlakozik az amerikai rendőrség elit egységéhez, a szövetségi rendőrbírókhoz, és ízelítőt kapunk abból, mire számíthat a közönség a Yellowstone univerzum várva várt új fejezetétől. A Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Egy Yellowstone történet) hamarosan megérkezik a SkyShowtime-ra.
Döbbenet, mennyibe kerül egy példány az internet sztármacskájából: Magyarországon nem is tarthatja bárki
Egyre több közösségimédia-videóban tűnnek fel házi kedvencként tartott karakálok, pedig a látvány mögött szigorú jogi szabályok és komoly állatjólléti kérdések húzódnak.
Már a története is kalandos volt: három testvér találta meg tavaly, amikor elhunyt édesanyjuk hagyatékát rendezték.
Az Untold fesztivál által szervezett kolozsvári karácsonyi vásár idén igazi fesztiválélménnyé alakult,
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/41. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
A döntéshozók hangsúlyozták: a gasztrokultúra fontos kitörési pont lehet a régió számára.
Kihúzták a Hatoslottó 47. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
November 21-én, pénteken 17 órakor nyitja meg kapuit a Csepeli Jégpark,
Terveiről vallott Gerendai Károly a megújuló Sziget Fesztivál kapcsán: erre készülhetnek a látogatók
Kritikusan beszélt a külföldi tulajdonosok stratégiájáról, akik szerinte egy kaptafára próbálták működtetni összes fesztiváljukat.
A budapesti tél ikonikus helyszíne újra várja a korcsolyázókat, az online jegyvásárlás pedig hamarosan indul.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/47. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Olyan égi tüneményt lehet majd látni az égbolton, amire évtizedenként egyszer kerül sor: érdemes lesz felnézni
A következő hetekben olyan égijelenség látványa várható, amelyre 13 évig nem lehet újra számítani.
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
Mutatunk öt kevésbé ismert streaming-platformot 2000 forint alatt, amelyek jó alternatívái lehetnek a Netflixnek.
Eminem jogi lépéseket tett egy ausztrál strandfelszerelés-gyártó cég, a Swim Shady ellen.
A Magyar Cukrász Ipartestület az idén hatodik alkalommal hirdette meg az Év Bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára.
A filmsztár tiszteletbeli Akadémiai Díjat kapott az éves Governors Awards gálán, amely az életművet hivatott elismerni.
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
A fesztivál nemcsak több ezer látogatót vonz majd, hanem komoly turisztikai és kulturális bevételt is generál.
Zacher Gábor, a nemrég nyugdíjba vonult, de továbbra is aktívan dolgozó orvos új szerepben mutatkozik be.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/46. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 235 millió forintos főnyereményt!
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.