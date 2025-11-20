Kihúzták a Hatoslottó 47. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?

A Hatoslottó játékán hat számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. A sorsoláson nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább három olyan számot kihúznak, amelyet megjelöltünk. Ha pedig mindet eltaláltuk, akkor miénk a főnyeremény, ami a 47. játékhét mai, csütörtöki sorsolásán 305 millió forint.

Szeptember elejével újítást vezettek be a Hatoslottón: azóta nem csak megszokott vasárnapi időpontban, hanem csütörtökön is rendeznek sorsolást. A Hatoslóttó 47. heti, csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, csütörtökön a következők (emelkedő sorrendben):

15; 17; 24; 26; 34; 39

Ezen a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a vasárnapi sorsoláson már 378 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények:

3 találat: 3 230 Ft

4 találat: 9 880 Ft

5 találat: 434 095 Ft

