A Skandináv lottó nyerőszámai a 47. héten 2025-ben

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/47. heti nyerőszámait. Ezen a héten volt telitalálatos szelvény a skandin, kettő is, így a következő héten (48.) 70 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 46. heti nyerőszámait és a nyereményeket is - GÖRGESS LEJJEBB!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 47. héten 2025-ben:

6; 12; 18; 20; 26; 28; 33

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 47. héten 2025-ben:

5; 6; 15; 16; 18; 27; 33

Két telitalálatos szelvény is született ezen a héten, nyereményük 145 151 715 forint!

További nyeremények a Skandináv lottón a 47. héten:

6 találat: egyenként 236 990 forint

5 találat: egyenként 6 445 forint

4 találat: egyenként 2 480 forint



