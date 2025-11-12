2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Portré egy jávorszarvas bika nagy aganccsal közelről az erdőben.
Szórakozás

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 46. héten 2025-ben

Pénzcentrum
2025. november 12. 20:50

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (47.) 285 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 46. heti nyerőszámait és a nyereményeket is - GÖRGESS LEJJEBB!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 46. héten 2025-ben:

4; 5; 9; 14; 24; 26; 27.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 46. héten 2025-ben:

4; 7; 14; 21; 23; 24; 33.

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a 47. játékhéten 285 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

További nyeremények a Skandináv lottón a 45. héten:

  • 6 találat: egyenként 194 505 forint
  • 5 találat: egyenként 5 205 forint
  • 4 találat: egyenként 2  085 forint
Címlapkép: Getty Images
