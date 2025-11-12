A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott ByeAlex énekes és zenekara tagjainak otthonában. A nyomozás során kábítószert találtak.
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 46. héten 2025-ben
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (47.) 285 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 46. heti nyerőszámait és a nyereményeket is - GÖRGESS LEJJEBB!
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 46. héten 2025-ben:
4; 5; 9; 14; 24; 26; 27.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 46. héten 2025-ben:
4; 7; 14; 21; 23; 24; 33.
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a 47. játékhéten 285 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.
További nyeremények a Skandináv lottón a 45. héten:
- 6 találat: egyenként 194 505 forint
- 5 találat: egyenként 5 205 forint
- 4 találat: egyenként 2 085 forint
Jövő héten napos és tartósan ködös tájak is előfordulhatnak az országban. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6-10, míg ott, ahol süt a nap, 11...
Kihúzták a Hatoslottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
A budapesti vendéglátásban egyre nehezebb kiszámíthatóan működni: a turizmus ingadozik, a munkaerőpiac szűk, az alapanyagárak emelkednek,
Na, vajon elvitte-e valaki az 1 milliárd forintos főnyereményt a 45. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás.
Az énekesnő a közösségi médiában osztotta meg állapotát rajongóival. Azt nem árulta el pontosan, milyen egészségügyi problémával küzd.
A hongkongi Bar Leone lett a világ legjobb bárja a The World's 50 Best Bars 2025 rangsorában.
Elképesztő főnyeremény: egyetlen játékos vitte az európai szuperlottó 20,9 milliárd forintos jackpotját
Ezen a játékhéten egy szerencsés játékos megütötte az Eurojackpot főnyereményét, több mint 54 millió eurót, azaz mai forintárfolyamon közel 21 milliárd forintot kasszírozott.
A bérletek kizárólag regisztrált érdeklődők számára elérhetők, és fejenként legfeljebb négy darabot lehet megvenni.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
Vérten Róbert tíz évnyi angliai tapasztalattal, Michelin-csillagos konyhákban szerzett tudással tért haza, hogy új lendületet adjon Budapest egyik legismertebb éttermének.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 50 millió forint volt.
Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az RTL+ prémium szolgáltatás hatalmas siker.
Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek
III. Károly király hivatalosan megfosztotta kegyvesztett testvérét királyi fenségi címétől és hercegi rangjától.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Bacskó Tünde, a Bróker Marcsi sorozat főszereplője egy interjúban beszélt arról, hogy a népszerű produkció ellenére sem tudott megélni színészként.
A Nemzeti Színház 26 éves színésznője, Martos Hanga egy évvel ezelőtt előadás közben sztrókot kapott, ami egyik pillanatról a másikra lebénította.
Kiderült: ennyiért veszik meg Gerendai Károlyék a Sziget fesztivált, 15 évig fizethet az eddigi tulajdonosnak
Gerendai Károly visszavásárolja a Sziget Fesztivált a külföldi tulajdonostól - most az is kiderült, mennyiért.
Gerendai Károly, a fesztivál alapítója súlyos vádakkal és rágalmakkal szembesült a Sziget-megállapodást követően - erről ő maga beszélt.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.