Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 46. héten 2025-ben

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (47.) 285 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 46. heti nyerőszámait és a nyereményeket is - GÖRGESS LEJJEBB!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 46. héten 2025-ben:

4; 5; 9; 14; 24; 26; 27.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 46. héten 2025-ben:

4; 7; 14; 21; 23; 24; 33.

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a 47. játékhéten 285 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

További nyeremények a Skandináv lottón a 45. héten:

6 találat: egyenként 194 505 forint

5 találat: egyenként 5 205 forint

4 találat: egyenként 2 085 forint

