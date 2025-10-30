Bár tegnap még úgy tűnt vége a Sziget fesztiválnak, csütörtök délutánra kiderült, hogy várhatóan mégis lesz megoldás arra, hogy a zenei fesztivált a jövő évben...
A Hatoslottó nyerőszámai a 44. játékhéten, csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 2025/44. heti, csütörtöki nyerőszámait. Mivel az előző sorsoláson volt telitalálat, így a főnyeremény most 45 millió forint volt.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A hatoslottó mai nyerőszámai a 44. játékhéten 2025-ben emelkedő számsorrendben:
19; 21; 22; 25; 26; 45.
Mivel telitalálat nem született, így a vasárnapi sorsoláson már 152 millió Ft-ért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 5 találat: egyenként 1 157 200 Ft
- 4 találat: egyenként 11 075 Ft
- 3 találat: egyenként 3 300 Ft
