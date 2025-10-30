2025. október 30. csütörtök Alfonz
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2019. március 22.Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idõk harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 44. játékhéten, csütörtökön

Pénzcentrum
2025. október 30. 21:07

Kihúzták a Hatoslottó 2025/44. heti, csütörtöki nyerőszámait. Mivel az előző sorsoláson volt telitalálat, így a főnyeremény most 45 millió forint volt.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatoslottó mai nyerőszámai a 44. játékhéten 2025-ben emelkedő számsorrendben:

19; 21; 22; 25; 26; 45.

Mivel telitalálat nem született, így a vasárnapi sorsoláson már 152 millió Ft-ért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények:

  • 5 találat: egyenként 1 157 200 Ft
  • 4 találat: egyenként 11 075 Ft
  • 3 találat: egyenként 3 300 Ft

Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA 
 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
#lottó #hatoslottó #szerencsejáték #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #hatos lottó #pénzcentrum lottószámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:55
21:45
21:27
21:07
20:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 30.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
2025. október 30.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2025. október 30.
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 30. csütörtök
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
4
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
5
2 napja
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási érdek
vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában valamilyen okból érdekelt. Ha az érdek megszűnik - pl. a tulajdonos a vagyontárgyat eladta - , az érdekmúlás miatt a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 19:03
Régóta várt sztártermékeket akciózott le az Aldi: indul az őrület, ezekért ölre mehetenek az autósok
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 18:03
Kvíz: Borzongj velünk halloween napján! Ki mered tölteni a horrorfilmes kvízünket?
Agrárszektor  |  2025. október 30. 20:34
Váratlan dolog derült ki az EU-s élelmiszerárakról: ebből még nagy baj lehet