A Hatoslottó nyerőszámai a 44. játékhéten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 2025/44. heti, csütörtöki nyerőszámait. Mivel az előző sorsoláson volt telitalálat, így a főnyeremény most 45 millió forint volt.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatoslottó mai nyerőszámai a 44. játékhéten 2025-ben emelkedő számsorrendben:

19; 21; 22; 25; 26; 45.

Mivel telitalálat nem született, így a vasárnapi sorsoláson már 152 millió Ft-ért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények:

5 találat: egyenként 1 157 200 Ft

4 találat: egyenként 11 075 Ft

3 találat: egyenként 3 300 Ft

Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA



