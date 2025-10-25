2025. október 25. szombat Blanka, Bianka
10 °C Budapest
Közelkép a sportfogadás jegy, Euro bankjegyek és toll
Szórakozás

Az Eurojackpot nyerőszámai a 43. héten, pénteken - 11 magyar örülhet igazán a hétvégén

Pénzcentrum
2025. október 25. 08:55

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/43. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat nem született, viszont 11 szerencsés magyar játékos majd 130 ezer forintot nyert.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 27. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 43. játékhéten, pénteken:

12; 13; 27; 42; 43; 3; 4.

A legmagasabb magyar nyeremény az V. nyerőosztályban született: 11 szerencsés magyar játékos 129 730 forintot nyert a 4+1 találatos szelvényével, 35-en pedig fejentként 61 875 forintot. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig több mint 18 ezer magyar játékos nyert még kissebb-nagyobb összegeket.

Mivel telitalálat nem volt, a következő, 44. heti sorsoláson, kedden már 24 millió euró, azaz 9,3 milliárd milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 300 sorsolás óta!

Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

Címlapkép: Getty Images
