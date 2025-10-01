A közösségi médiában sokan osztják meg, hogy a gyorsétteremlánc szódagépeiből származó diétás kóla más élményt nyújt
A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten
Kihúzták a Skandináv lottó 40. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a majdnem 300 milliós főnyereményt?
A Skandináv lottó játékán egy játékmezőn hét számot kell megjelölnünk a 35-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább négyet kihúznak a kézzel, illetve géppel tartott sorsolások valamelyike során. Ha pedig mind a hetet eltaláljuk, akkor miénk a főnyeremény, ami ezen a héten csaknem 300 millió forint.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten a következők:
1. sorsolás:
6; 7; 8; 13; 17; 23; 31
2. sorsolás:
4; 6; 11; 19; 27; 29; 31
Ezen a héten volt telitalálat a Skandináv lottón, egy szerencsés játékos 297 millió forintot nyert! Ez azt jelenti, hogy a következő héten 71 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények a Skandináv lottón:
- 4 találat: 2 005 Ft
- 5 találat: 5 355 Ft
- 6 találat: 176 415 Ft
Az első Simpsons-film 2007 júliusában került a mozikba, és több mint 500 millió dolláros bevételt hozott világszerte.
Albert Péter, a Budapest Park vezérigazgatója szerint a közönség összetétele, viselkedése és elvárásai látványosan változnak.
Különleges természeti jelenségek kápráztatták el a megfigyelőket kedden.
A hét első felében erősen és közepesen felhős időszakok váltják egymást, a gomolyfelhőkből helyenként záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak.
"A tiltás kemény eszköz, "de a fiataloknak az alkoholt és a nikotint is tiltjuk, hogy megvédjük a még fejlődő agyukat." - hangsúlyozta a párt.
Egy ember és egy társadalom egészségét leginkább a jókedv, a nevetés, a humor, a nyitottság és a felszabadultság jelzi.
Mennyibe kerül az HBO Max-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az HBO Max csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Max (korábban HBO Max) több csomaggal és kedvezménnyel elérhető. Összefoglaltuk az árakat, a lehetőségeket és azt is, hogyan mondható le az előfizetés.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/39. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson sem volt telitalálat.
Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Netflix ma már szinte minden háztartásban ismert streaming szolgáltatás, de sokan nem tudják pontosan, mennyibe kerülnek az egyes csomagok vagy, hogy lehet egyszerűen lemondani.
Ismét sugározzák Jimmy Kimmel késő esti show-ját az összes olyan amerikai televíziós csatornán, ahol múlt héten felfüggesztették a műsort.
Megkezdték az Ötöslottó 2025/39. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
A srácok a YouTube-on paródiáikkal és saját dalaikkal váltak népszerűvé, most pedig először mutatják meg élőben magukat.
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 7 milliárd forint.
A 18 évvel ezelőtti RTL-es tehetségkutatóban ízes magyarsággal mesélő csantavéri fiú megnyerte a műsort.
Eljárást indított a Balázsék című műsorszám július 15-i adása miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.
Nem meglepő módon a SkyShowtime kínálata is bővülni fog a következő hónapban.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 166 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/39. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
