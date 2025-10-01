2025. október 2. csütörtök Petra
Portrait of a moose bull with big antlers close up in forest.
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten

Pénzcentrum
2025. október 1. 21:10

Kihúzták a Skandináv lottó 40. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a majdnem 300 milliós főnyereményt?

A Skandináv lottó játékán egy játékmezőn hét számot kell megjelölnünk a 35-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább négyet kihúznak a kézzel, illetve géppel tartott sorsolások valamelyike során. Ha pedig mind a hetet eltaláljuk, akkor miénk a főnyeremény, ami ezen a héten csaknem 300 millió forint.

A Skandináv lottó friss nyerőszámaiért, nyereményeiért görgess lejjebb...

A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten a következők:

1. sorsolás:

6; 7; 8; 13; 17; 23; 31

2. sorsolás: 

4; 6; 11; 19; 27; 29; 31

Ezen a héten volt telitalálat a Skandináv lottón, egy szerencsés játékos 297 millió forintot nyert! Ez azt jelenti, hogy a következő héten 71 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Skandináv lottón:

  • 4 találat: 2 005 Ft
  • 5 találat: 5 355 Ft
  • 6 találat: 176 415 Ft 

Címlapkép: Getty Images
