Itt a 2025-ös friss toplista: ezek most a magyar vidék legjobb éttermei, amiért érdemes autóba ülni

Most kiderül, mely vidéki éttermek érdemesek egy kulináris látogatásra – mutatjuk a Dining Guide legfrissebb toplistáját, a 30 legizgalmasabb helyet, ahol vidéken megéri egy estét kóstolással tölteni.

Ahogy a Pénzcentrum is beszámolt róla, június 16-án, hétfő este rendezték meg a Dining Guide Év Étterme Gálát, ahol kihirdették 2025 legjobb éttermeit. Az Év Étterme idén az őriszentpéteri Pajta lett, míg a Best Of The Best címet továbbra is a budapesti Stand őrzi. Az Év Szerethető Étterme díjat az Alelí Budapest kapta, az Év Fenntartható Étterme pedig a SALT lett.

A Dining Guide 2025-ös kiadványa pedig ismét a hazai gasztronómia legjobbjait mutatja be, a megszokott szakmai alapossággal, de új hangsúlyokkal. Ennek apropóján felkerült a hivatalos oldalra a TOP vidéki éttermek listája is. Ahogy a bevezetőben írták, a "TOP30 vidéki étterem listája is azt bizonyítja, hogy a minőségi konyha nemcsak Budapesthez kötődik: a tatai Platán Gourmet Étterem idén is a lista élén áll, őt követi a Pajta, a 42 Restaurant és a villányi Sauska 48."

TOP vidéki éttermek 2025. - a teljes lista:

PLATÁN GOURMET ÉTTEREM, Tata PAJTA, Őriszentpéter 42 RESTAURANT, Esztergom SAUSKA 48, Villány ANYUKÁM MONDTA ÉTTEREM, Encs PLATÁN BISZTRÓ, Tata BOTANICA, Dánszentmiklós KISTÜCSÖK FOOD&ROOM, Balatonszemes IKON DEBRECEN, Debrecen ALKIMISTA KULINÁRIS MŰHELY, Szeged ISZKOR, Mályinka MORZSA, Pécs CASA CHRISTA AGRITURISMO, Balatonszőlős PETRÁNYI BORTERASZ, Csopak CSOPAKI RESTI BY LAUREL, Csopak BISTRO SPARHELT, Balatonfüred LAMAREDA ÉTTEREM ÉS BISZTRÓ, Győr RUTIN BUDAÖRS, Budaörs VILLA KABALA, Szigliget AVALON RISTORANTE, Miskolc HOSSZÚ TÁNYÉR, Hosszúhetény NATURA HILL ZEBEGÉNY LOKALISTA, Nagykanizsa A KONYHÁM STÚDIÓ 365, Fonyód THE CLUB AVALON, Miskolc BORI MAMI ÉTTEREM, Gyöngyös ÚJVÁROS BISZTRÓ, Szarvas RUDI ÉS FICKÓ, Szeged KAPCA X RÉZHÁRS BISZTRÓ, Szeged MACOK BISZTRÓ, Eger

Egy biztos, ha különleges gasztroélményekre vágytok, nem kell feltétlenül Budapestre utazni – a vidéki éttermek kínálata is páratlan élményeket tartogathatnak. Izgalmas alapanyagok, és hangulatos környezet vár benneteket, csak foglaljatok asztalt az itt ajánlott helyek valamelyikén!

A HelloVidék szerkesztősége is rendszeresen kipróbál vidéki éttermeket: legutóbb Kőszegen jártunk még májusban, a történelmi belváros patinás télikertjében, ahol eperdarabokkal meghintett spárgakrémlevest és roppanós kacsát kóstoltunk, mellé pedig mákos nudli került az asztalra - ez volt a Portré. Még tavasszal felkerestük a györöki Apáholy éttermet is, ahol leteszteltük a Balaton legmenőbb panorámás éttermét, utánajártunk, miért kerül 6000 forintba egy fogasgfilé, tényleg mégéri?!