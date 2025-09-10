Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.
Hihetetlen, ami a Skandináv lottón történt: íme a 37. hét nyerőszámai
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/37. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin. Így a következő héten (38.) 140 millió forint lesz a tét majd a Skandináv lottón.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 37 heti nyerőszámokat és a nyereményeket is - GÖRGESS LEJJEBB!
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 37. héten 2025-ben:
9; 16; 17; 20; 27; 31; 32.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 37. héten 2025-ben:
3; 4; 8; 16; 17; 29; 31.
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény. Így a 38. játékhéten 140 millió forint keresi gazdáját majd a Skandináv lottón.
További nyeremények a Skandináv lottón a 37. héten:
- 6 találat: egyenként 450 060 forint
- 5 találat: egyenként 7 620 forint
- 4 találat: egyenként 2 475 forint
