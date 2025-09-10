Hihetetlen, ami a Skandináv lottón történt: íme a 37. hét nyerőszámai

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/37. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin. Így a következő héten (38.) 140 millió forint lesz a tét majd a Skandináv lottón.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 37 heti nyerőszámokat és a nyereményeket is - GÖRGESS LEJJEBB!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 37. héten 2025-ben:

9; 16; 17; 20; 27; 31; 32.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 37. héten 2025-ben:

3; 4; 8; 16; 17; 29; 31.

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény. Így a 38. játékhéten 140 millió forint keresi gazdáját majd a Skandináv lottón.

További nyeremények a Skandináv lottón a 37. héten:

6 találat: egyenként 450 060 forint

5 találat: egyenként 7 620 forint

4 találat: egyenként 2 475 forint

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon