Egyre több magyar fizet így éttremben, szállodában: rengeteget spórolnak ezzel a trükkel

Látványosan alakultak 2025 első felében a SZÉP kártya költések, ugyanis az elmúlt fél év leforgása alatt 1,5 milliárd forint értékű forgalomnövekedést regisztrált a kártyakibocsátó bank a tavalyi év azonos időszakához képest, továbbá több, mint 10 ezer új kártyabirtokossal bővült is a pénzintézet ügyfélköre.

Dinamikus növekedés ment végbe a SZÉP kártyák forgalmában 2025. első fél évében a tavalyi év azonos időszakához képest. A K&H Bank adatai alapján a forgalombővülés meghaladja az 1,5 milliárd forintot – míg tavaly összesen kicsit több mint 14 milliárd forintot költöttek az első félévben, ez mostanra meghaladta a 15,5 milliárdot. Ez betudható a tavaly év végén bejelentett jogszabályi változásoknak és a felhasználhatóság bővülésének is. Ezt alátámasztja a tény, hogy nemcsak a forgalom, hanem az elfogadóhelyek száma is intenzív növekedésnek indult ebben az időszakban: január elseje óta több mint 3600 új elfogadóhelyet regisztrált a pénzintézet, amelyből meghaladja a 2000-et azok száma, amely lakásfelújítással kapcsolatos tevékenységet folytat. Összesen pedig már 46 ezer elfogadóhelye van a banknak.

Január elseje óta már több mint félmilliárd forint összértékben fizettek SZÉP kártyával lakásfelújítással kapcsolatos kiadást a bank ügyfelei, az átlagos kosárérték pedig 30 ezer forint környékén alakult. Noha az éves keret egyénenként kerül meghatározásra tárgyévenként, a jelenlegi költések alapján úgy tűnik, hogy a kártyabirtokosok ki is használják az erre fordítható összeget.

Az idei évtől életbe lépett módosítások a SZÉP kártyák forgalmának ugrásszerű növekedését eredményezték. Jól látszik a költéseken, hogy a felhasználók hamar megszerették, hogy a belföldi utazások, vendéglátási szolgáltatások igénybevétele mellett már otthonuk fejlesztésére is fordíthatják ezt a cafeteria elemet. A K&H 2025. január 1-je óta több mint tízezer új SZÉP kártyás ügyféllel bővült, ami jól alátámasztja a K&H kkv bizalmi index kutatás friss adatait is, miszerint a SZÉP kártya a második legnépszerűbb béren kívüli juttatási forma a vállalkozások körében. A digitális változat is lendületes növekedésnek indult az év kezdete óta, ugyanis az első 6 hónapban összesen több, mint 400 millió forint értékben fizettek ilyen módon ügyfeleink

– mondta el Oraveczné Németh Ildikó, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetője.