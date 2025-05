Slágersorsjegy tarolhat újra Magyarországon: elképesztő pénzt lehet vele nyerni, roham indulhat érte

Lényegesen magasabb főnyereménnyel és modern külsővel tért vissza sokak kedvenc sorsjegye, a Fáraók Kincse. A Szerencsejáték Zrt. sorsjegykínálatának egyik klasszikus, állandó tagja új bónuszjátékával hosszabb, játékmenetet kínál, az ötszörösére emelt főnyeremény és a nagyobb nyerési esély pedig még több izgalmat hoz a játékosok számára.

Negyed százada, 2000 októberében jelent meg a Fáraók Kincse sorsjegy első szériája, amely az időközönkénti ráncfelvarrás mellett a sorsjegykínálat egyik legnépszerűbb darabjává vált, és megőrizte a közkedvelt számkeresős játékmenetet. A Fáraók Kincse új, 2025-ös változatának tervezésekor minden tekintetben a játékélmény növelése volt a cél.

A sorsjegy kedvelői nem csalódnak, hiszen a megújult sorsjegy játékmenete javarészt ismerős lesz. Most is három piramisban kell megtalálni az “Ön számai” és “Bónuszszámok” kaparófelület alatt rejlő számokat, és a közkedvelt számkeresés mellett megjelenik egy újabb bónuszjáték is. A fáraó maszkja alatt rejlő kincsesláda szimbólum 5000 forinttal növeli a nyereményt, és az izgalmat tovább fokozza, hogy a nyertes sorsjegyek ötödén több sor lekaparásával magasabb összeget lehet elérni.

Nemcsak a játékmenet hoz azonban új izgalmat, hanem a maximálisan megnyerhető összeg is: míg korábban 5 millió forint volt, most az új sorsjegy öt szerencsésnek kínál egyenként 25 millió forintot. És még ez sem elég: a több nyeremény mellett a nyerési esély is nőtt.

Sarkadi Károly, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója elmondta: “Amellett, hogy folyamatosan megújítjuk a sorsjegykínálatot, fontosnak tartjuk, hogy időről időre frissítsük állandó, akár több mint húsz éve forgalomban lévő sorsjegyeinket is. A Fáraók Kincse utoljára 2011-ben kapott ráncfelvarrást, így időszerű volt megvizsgálnunk, hogyan tehetnénk még jobbá. Sarkadi Károly hozzátette:” Alapos kutatások után született meg a 2025-ös változat, ami ötszörös főnyereménnyel, még több további nyereménnyel, hosszabb játékmenettel és modernebb grafikával fokozza az évek óta népszerű sorsjegy által kínált élményt”. A Fáraók Kincse új kiadása 500 Ft-ba kerül, és április 3-tól kapható az értékesítőhelyeken.