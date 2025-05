Keretet hirdetett Marco Rossi: így indul harcba nyáron a válogatott, meglepetésember is van

Újonc is van a keretben, de egy nagy veterán már nem lesz ott. A csapat a svédekkel és az azeriekkel készül az őszi vb-selejtezőkre.

Kihirdette a bő keretet a két júniusi felkészülési mérkőzésre Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A keretnek már biztosan nem lesz tagja Gulácsi Péter, aki - mint erről tegnap a Pénzcentrum is beszámolt - végleg lemondta a címeres mezben való szereplést. A válogatott jóniusban Svádország, majd Azerbajdzsán ellen lép majd pályára.

A válogatott keretbe most először került be a svéd AIK-ot erősítő középpályás, Csongvai Áron - korábban az Újpestben, illetve a Fehérvárban szerepelt a légiós. Bekerült emellett Vitális Iván, a Győri ETO fiatal tehetsége - ő korábban az U17-es és U21-es válogatottban is szerepelt. Visszatér a csapatba Styles Callum és Mocsi Attila is, akik már jó régen nem lehettek ott Telkiben.

A támadók között nincs komoly változás, ékként továbbra is a Ferencváros csatárára, Varga Barnabásra számít a kapitány, és természetesen ott lesz a Liverpoollal bajnoki címet szerző szupersztár, Szoboszlai Dominik is. A teljes keretet lentebb találod:

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA