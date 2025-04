Történelmi siker: Szoboszlai Dominik angol bajnok a Liverpoollal!

Tizenegyedik magyarként lépett pályára a világ legerősebb bajnokságában, de ő az első, aki bajnok is tudott lenni.

Nem bízta a véletlenre a Liverpool a bajnoki cím megszerzését az angol Premier League 34. fordulójának vasárnapi mérkőzésén: bár a Vörösök korán hátrányba kerültek a Tottenham ellen, utána hengerelni tudtak, és végül 5-1-re győztek. A találkozón a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik két gólpasszt is adott, így komoly részt vállalt abban, hogy csapata nyerjen.

A meccs előtt már óriási fiesztára készültek a Liverpool szurkolói, és ez nem volt véletlen. Arne Slot csapata úgy ment neki a mai meccsnek, hogy egyetlen pont is elég ahhoz, hogy bebiztosítsák a bajnoki címet négy körrel a bajnokság vége előtt.

A fölényes győzelem pedig azt jelentette, hogy a Liverpool, soraiban Szoboszlai Dominikkal, megszerezte a 2024/2025-ös idény bajnoki címét, így először van magyar bajnoka az angol pontvadászatnak!

Korábban már tíz magyar játékos is kipróbálta magát a Premier League-ben - játszott itt a teljesség igénye nélkül Gera Zoltán, Torghelle Sándor és Király Gábor is - de Szoboszlai az első, aki a csapatával bajnoki címet ünnepelhet. Nem túlzás tehát leírni, hogy történelmi eseményt láthattunk ma a futballpályán.

Szoboszlai még két évvel ezelőtt, 2023 nyarán igazolt a patinás klubba a Red Bull Leipzigből, a Mersey-partiak nem sajnáltak érte maximális kivásárlási árat, 70 millió eurót kifizetni - ez átszámítva 26 milliárd forint volt akkor, amivel a klub történetének harmadik (!) legdrágább igazolása lett, magyar szinten pedig természetesen magasan rekordott döntött a transzfer.

A válogatott csapatkapitánya ezerrel vetette magát a munkába, amivel persze hamar meg is kedveltette magát a szurkolókkal. Igaz, már a várakozás is felfokozott volt: mint akkor mi is megírtuk, már az első napokban ezrével fogyott a meze a klubnál, és hamar felrakétázott a legértékesebb liverpooli játékosok mögé, már ami az értékét illeti.

címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA