Tömegnyomor Desh Budapest Parkos koncertjén: kiakadtak a rajongók, kódolva van a tragédia?

Desh újabb telt házas koncerttel tért vissza a Budapest Parkba, ám a május 16-i est nemcsak a zenei élmény, hanem a hatalmas tömeg miatt is emlékezetes maradt: míg sokan euforikus hangulatban posztoltak a buliról, mások a zsúfoltságra és a nyomásra panaszkodtak. A rapper második önálló Parkos fellépése minden eddiginél nagyobb érdeklődést váltott ki, a jegyek villámgyorsan fogytak el, és a helyszínen is ezrek tomboltak a „Talpra cigányok” EP friss dalaira. Bár néhány látogató aggasztó tömegélményekről számolt be, a Budapest Park profin szervezett koncerthelyszínként működik, ahol a biztonsági előírásokat maradéktalanul betartják – ahogy azt több pozitív visszajelzés is megerősíti.

Újabb telt házas koncertet adott Desh a Budapest Parkban, és a május 16-i este minden eddiginél nagyobb tömeget vonzott a helyszínre. A fiatal rapper másodszor lépett fel önálló show-val a főváros legnépszerűbb szabadtéri koncerthelyszínén, és úgy tűnik, az érdeklődés az elmúlt évhez képest is tovább nőtt. A jegyek már hetekkel a koncert előtt elfogytak, a helyszínen pedig hatalmas sorok és zsúfoltság fogadta a látogatókat. Sokan már a koncert után posztolták élményeiket – volt, aki a hangulatra és a látványra esküdött, mások viszont a túlzott tömeg miatt fejezték ki aggodalmukat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! „Többet nem megyek, konkrétan nem kaptam levegőt, mikor elkezdődött a buli, a tömeg egyszerre megindult, és úgy nyomtak nekem egy korlátnak, hogy majdnem elájultam" – írta egy felhasználó, aki szerint a kordonoknál különösen nagy volt a nyomás. Más kommentelők pedig arról számoltak be, hogy a fotósárokhoz vezető úton „taposni kellett az embereken", és „minden irányból jött a lökdösődés". Ezeket az élményeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, ugyanakkor fontos megemlíteni: a Budapest Park régóta működik, nagy koncerthelyszínként pontos protokollokkal és tapasztalt biztonsági személyzettel dolgozik. A szervezők minden előírást betartanak, és külön figyelmet fordítanak arra, hogy a rendezvények biztonságosak legyenek. Erre utaltak azok a kommentek is, amelyek szerint „teljesen rendben volt minden, csak sokan voltunk, mint mindig egy népszerű koncerten", illetve „nekem nem volt gondom, simán kijutottam a végén, pedig középen álltam". A koncert hangulatát tekintve Desh hozta azt, amit a közönség elvárt: energikus belépő, új és régi slágerek vegyesen, és egy látványos, tematikusan felépített színpadi világ. A „Talpra cigányok" EP-t ünneplő show során nemcsak zeneileg, de vizuálisan is hangsúlyos elemekkel operált a rapper – például a többméteres női próbababa, vagy a női testet formáló mikrofonállvány. A női motívumok folyamatosan visszatérnek Desh munkásságában, és ez alól ez az este sem volt kivétel. A babarózsaszín öltözék, az ékköves napszemüveg és a színpadkép a megszokott ironikus, mégis magabiztos önreflexiót tükrözte. Zeneileg az este a „Talpra cigányok" című slágerrel indult, majd jöttek a jól ismert darabok, mint a „Malibu" vagy a „Haramia", végül pedig újabb számok is elhangzottak az EP-ről. Desh már a koncert alatt jelezte, hogy még nincs kint minden dal, de ez „hamarosan változni fog" – és valóban, alig néhány perccel a buli vége után már elérhetővé váltak az új számok YouTube-on. A közönség minden sorra együtt üvöltött a rapperrel, és bár a színpad technikailag nem újult meg radikálisan, a fények, füst és hangzás profin összehangolt show-t eredményeztek. Ami viszont megosztotta a közönséget, az a háttértáncosok teljesítménye volt. Míg tavaly a koreográfia látványos és egységes volt, idén sokan érezték úgy, hogy a mozgások kevésbé voltak összehangoltak, a táncosok ritkán léptek előre, és a díszletből is nehezebben látszódtak. Egyesek szerint a ruhák is túlságosan hasonlítottak a tavalyi szettekhez, így nem sok újdonságot hoztak a látványban. Ugyanakkor ezek részletkérdések ahhoz képest, hogy maga a koncert mekkora energiát mozgatott meg: egy fiatal előadó saját jogán töltötte meg a Parkot, és ez önmagában is figyelemreméltó. Összességében Desh második önálló Budapest Parkos koncertje ismét mérföldkőnek számít a pályáján. A hangulat, a közönség reakciója és a zenei anyag ereje egyértelműen jelzi, hogy a rapper ma már nem csupán Azahriah árnyékában működik, hanem saját neve alatt is képes megmozgatni tízezreket. A tömeg okozta kényelmetlenségek valós problémát jelenthetnek, de ezekre a szervezők is reflektálhatnak a jövőben. Egy biztos: a Desh-jelenség 2025-ben is robog tovább, és a nyár még csak most kezdődött.

