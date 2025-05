Erre a filmre vált jegyet rengeteg magyar a hosszú hétvégén: tömve lesznek a mozitermek?

A húsvéti időszak, a tavaszi szünet alatt minden évben nőni szokott a mozilátogatók száma, az idei ünnep azonban más volt. A friss mozis statisztikák szerint elmaradt a húsvéti roham a mozikban, ami nem is csoda: a kínálat is elég gyér volt. A májusi hosszú hétvége azonban más lehet, mivel szombatra és vasárnapra a fél országra zivatarokat ígérnek, kevesebben utaztak el, és nagyobb a választék értelmes filmekből. Mutatjuk a húsvéti toplistát, illetve hogy mire érdemes beülni ezen a hétvégén.

Húsvétkor - azzal együtt pedig a tavaszi szünetben - mindig a családi/animációs filmeké a főszerep a mozikban. Rengeteg családban ugyanúgy, ahogy karácsonykor, szokás moziba menni az ünnepek alatt. Ilyenkor a gyerekeknek több a szabadideje, le kell kötni őket, a mozi pedig kényelmes program és rossz idő esetére is kiváló. Csakhogy idén mégsem jött be a papírforma, amiben az is közrejátszhatott, hogy nem voltak túl izgalmas filmek műsoron.

A Filmforgalmazók Egyesületének mozis statisztikái alapján április 17-től (nagycsütörtöktől) április 23-ig az Egy Minecraft filmre voltak a legtöbben kíváncsiak, csaknem 100 ezren. Ez a film már harmadik hete vezeti a toplistát. A következő három helyen akciófilmeket találunk, mint Az amatőr, A melós, vagy a Novokain. Az ötödik helyre bekerült a Gyilkos randi című horrorfilm. Ha a nézőszámokat néznénk, akkor a Csongor és Tünde című, Vörösmarty Mihály azonos című regénye, valamint Dargay Attila eredeti karaktertervei alapján készült animációs film lenne az ötödik, de bevételben a horrorfilm megelőzi. A húsvéti héten a mozis bevétel alatta maradt a megelőző két hét bevételének is.

Ha pedig megnézzük a következő hétvége adatait - hátha mindenki a tavaszi szünet második felére tartogatta a mozit -, azt láthatjuk, hogy ugyanúgy a Minecraft-film vezet, de második helyre becsúszott a frissen bemutatott A könyvelő 2. című film Ben Affleckkel. A harmadik helyre 20. évforduló alkalmából újra bemutatott Star Wars III. rész: A Sith-ek bosszúja került. Picit jobbak voltak ezen a hétvégén a számok, mint a húsvétin, de kiemelkedőnek ezt sem lehet nevezni.

Mit nézhetünk a májusi hosszú hétvégén?

Azoknak, akik még nem látták, még mindig ott van az Egy Minecraft film. A plázamozikban még mindig mennek az akciófilmek: ott van Jason Statham legújabb filmje, A melós, az újabb férj-feleség kémfilm, a Fekete táska. A Novokain, Az amatőr és A könyvelő 2. is. A horrorrajongóknak a Gyilkos randi vagy az Until Dawn lehet jó választás.

Nem tartozik a fősodorhoz, ezért lehet izgalmas a költészet napján debütált Reménytelenül - József Attila pszichoanalízise című film. Még játsszák a Bűnösök című thrillert is Michael B. Jordannel. Gyerekekkel is meg lehet nézni az említett Csongor és Tünde új magyar animációs filmet, és felnőttek is nosztalgiázhatnak a Szaffit idéző karakterekkel.

Május 1-jén került a mozikba a Mennydörgők*, az MCU-antihős karaktereinek új közös filmje és már játsszák a német Goebbels, a manipuláció művészete című filmet is. A legkisebbek kedvére való lehet az Elefántos kaland és a Diplo, a kis dínó. Az uborkaszezon nagyrészt folytatódik, így érdemes lehet akár a régebbi filmek közül pótolni, amire nem jutott el az ember.