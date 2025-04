Ennyiért vacsorázhatsz meg Hajdu Péter újranyitott éttermében: itt vannak a Like bisztró árai

Hajdú Péter étterme újranyitott, az étlap pedig nem finomkodik sem az ízekkel, sem az árakkal. Megnéztük, mennyibe kerül egy leves, egy főétel vagy épp egy pizza Törökbálint legújabb vendéglátóhelyén – és azt is, hogy mennyire számít ez soknak a mai magyar éttermi árakhoz képest.

Hajdú Péter étterme, a törökbálinti Like Bisztró hosszú szünet után ismét megnyitotta kapuit. A televíziós műsorvezető egy videóban jelentette be, hogy a sok viszontagságot megélt étterem újra várja a vendégeket – és bár a hely dizájnja, hangulata továbbra is modern és trendi, az árak bizony a mai magyar viszonyokhoz képest sem alacsonyak. Megnéztük, mennyibe kerül most egy vacsora a Like Bisztróban.

Mennyibe kerül egy vacsora Hajdú Péter éttermében?

Az étterem árait átböngészve az látszik, hogy egy négyfős családi vacsora már könnyedén több tízezer forintos tétel lehet, különösen, ha előétellel és desszerttel is számolunk.

Levesek:

A tyúkhúsleves lúdgége tésztával 2200 Ft,

A marhagulyás csipekével 2800 Ft,

A mentás zöldborsókrémleves garnélával és lime-os mascarponehabbal pedig 3200 Ft.

Előételek:

Belszíntatár zöldségekkel és bagettel: 5200–5500 Ft,

Hízott kacsamáj pástétom: 5400 Ft,

Cézár saláta: 2800 Ft (vega) – 4200 Ft (garnélás).

Főételek:

A klasszikus brassói 4800 Ft,

A magyaros sertésszűz pavé 5200 Ft,

A borjú bécsi már 8500 Ft,

A bélszínsteak grillezett zöldségekkel és vörösboros jus-vel 9500 Ft.

Pizzák:

A legegyszerűbb Margherita pizza 2990 Ft,

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A húsosabb és különlegesebb verziók – mint például a 4 Formaggi vagy a Diavola – 4590 Ft körül mozognak,

A legdrágább pizzák – például a Buffala vagy a Parme – már 5590 Ft-ba kerülnek.

Drága ez?

Ha csak a számokat nézzük, az árak a budapesti belváros középkategóriás éttermeivel vetekszenek, vagy azokat helyenként meg is haladják. Egy egyszerű pizzáért 3000 forintot fizetni már nem számít szokatlannak, de a 9500 forintos steak és az 8500 forintos bécsi azért még mindig a felsőbb ársávot jelöli.

A Like Bisztró tehát nem a „gyorsan eszünk egy jót olcsón” kategória – sokkal inkább alkalmi vacsorák vagy családi események színtere lehet, ahol a vendégek hajlandóak is többet költeni a minőségért, a tálalásért és a környezetért.

Hányattatott sors: tűzeset, újjáépítés, újranyitás

A bisztró nem először nyit ki: korábban már működött, ám egy komoly tűzeset után – amit egyes hírek szerint szándékos gyújtogatás okozott – bezárni kényszerült. Hajdú Péter az újranyitáskor elmondta, hogy nagy energiákat mozgósítottak az étterem újjáépítésére, és a vendégek most egy teljesen megújult környezetben fogyaszthatják el a vacsorájukat.

Miért ilyen drága ma étterembe járni Magyarországon?

Az éttermi árakat az elmúlt évek gazdasági változásai jelentősen megemelték. A 2022–2023-as időszakra jellemző infláció, az élelmiszerárak növekedése, az energiaköltségek emelkedése és a vendéglátóipari munkaerőhiány egyaránt hozzájárultak a költségek növekedéséhez. A szakácsok, felszolgálók bérigényei is emelkedtek, miközben az alapanyagokért és rezsiért is jóval többet kell fizetniük az éttermeknek, mint korábban.

Az étterem nem Budapest belvárosában, hanem Törökbálinton található, ami elsőre meglepő lehet. Ám a választás valószínűleg tudatos: az agglomeráció évek óta kedvelt célpontja a fővárosból kiköltöző, tehetősebb rétegnek, akik továbbra is igénylik a minőségi vendéglátást – akár helyben is. Egy autóval kényelmesen megközelíthető, jó parkolási lehetőségekkel rendelkező étterem, ahol nem kell a belvárosi nyüzsgésben helyet vadászni, sokak számára ideális választás lehet.