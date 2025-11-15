2025. november 15. szombat Albert, Lipót
8 °C Budapest
Eurojackpot
Szórakozás

Kihúzták az Eurojackpotot: ennyit kaszáltak a magyarok – nyolcan örülhetnek igazán

Pénzcentrum
2025. november 15. 09:01

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/46. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat nem született, viszont 8 szerencsés magyar játékos több mint 160 ezer forintot nyert.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 46. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 46. játékhéten, pénteken:

3, 5, 20, 30, 37; 6, 12.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat az Eurojackpoton. A legmagasabb magyar nyeremény az V. nyerőosztályban született: 8 szerencsés hazai játékos kicsivel több mint 160 ezer forintot vihet haza a 4+1 találatos szelvényével. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig további 13 224 magyar játékos nyert még kissebb-nagyobb összegeket. Mivel ezen a héten nem volt telitalálat,

a következő, 47. heti sorsoláson, kedden 23 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 8,8 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 305 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

Címlapkép: Getty Images
