Ekkor nyit Budapest egyik legszebb jégpályája: kiderült, mennyi lesz a belépő

November 21-én, pénteken 17 órakor nyitja meg kapuit a Csepeli Jégpark, amely idén nagyobb területtel, emelt szintű koripályával és új fényalagúttal várja a látogatókat.

Budapest egyik téli korcsolyapályája, a Csepeli Jégpark november 21-én, pénteken 17 órakor nyitja meg új szezonját a Szent Imre téren, közvetlenül a HÉV-megálló mellett. Az idei évben a pálya nagyobb területen épült meg, emelt szintű korcsolyapályával és egy új fényalagúttal bővült.

A megnyitón a Team Passion, a felnőtt magyar szinkronkorcsolya-válogatott lép fel.

Belépőjegyárak a Csepeli Jégparkba

3 éves korig: díjmentes

3 éves kor felett: 2500 Ft

Csepeli lakcímkártyával: 1500 Ft

A jégpark a téli időszakban folyamatosan nyitva tart, a szervezők szerint a fényalagút és az új pályarész különleges élményt kínál a látogatóknak.