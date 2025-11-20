A jelentés 141 prémium belvárosi lokáció bérleti díjait vizsgálja világszerte.
Ekkor nyit Budapest egyik legszebb jégpályája: kiderült, mennyi lesz a belépő
November 21-én, pénteken 17 órakor nyitja meg kapuit a Csepeli Jégpark, amely idén nagyobb területtel, emelt szintű koripályával és új fényalagúttal várja a látogatókat.
Budapest egyik téli korcsolyapályája, a Csepeli Jégpark november 21-én, pénteken 17 órakor nyitja meg új szezonját a Szent Imre téren, közvetlenül a HÉV-megálló mellett. Az idei évben a pálya nagyobb területen épült meg, emelt szintű korcsolyapályával és egy új fényalagúttal bővült.
A megnyitón a Team Passion, a felnőtt magyar szinkronkorcsolya-válogatott lép fel.
Belépőjegyárak a Csepeli Jégparkba
- 3 éves korig: díjmentes
- 3 éves kor felett: 2500 Ft
- Csepeli lakcímkártyával: 1500 Ft
A jégpark a téli időszakban folyamatosan nyitva tart, a szervezők szerint a fényalagút és az új pályarész különleges élményt kínál a látogatóknak.
Olyan égi tüneményt lehet majd látni az égbolton, amire évtizedenként egyszer kerül sor: érdemes lesz felnézni
A következő hetekben olyan égijelenség látványa várható, amelyre 13 évig nem lehet újra számítani.
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
Mutatunk öt kevésbé ismert streaming-platformot 2000 forint alatt, amelyek jó alternatívái lehetnek a Netflixnek.
Eminem jogi lépéseket tett egy ausztrál strandfelszerelés-gyártó cég, a Swim Shady ellen.
A Magyar Cukrász Ipartestület az idén hatodik alkalommal hirdette meg az Év Bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára.
A filmsztár tiszteletbeli Akadémiai Díjat kapott az éves Governors Awards gálán, amely az életművet hivatott elismerni.
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
A fesztivál nemcsak több ezer látogatót vonz majd, hanem komoly turisztikai és kulturális bevételt is generál.
Zacher Gábor, a nemrég nyugdíjba vonult, de továbbra is aktívan dolgozó orvos új szerepben mutatkozik be.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/46. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 235 millió forintos főnyereményt!
A Budapest Park egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy néhány hét alatt korcsolyapálya lesz a koncerthelyszínükből.
Na, vajon elvitte-e valaki az 1 milliárd 220 millió forintos főnyereményt a 46. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/46. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
Megújult formában bővíti értékesítőhálózatát a Szerencsejáték Zrt.: új helyszíneken, a megszokottól eltérő módon biztosít lehetőséget a játékosainak a felelős játék élményére.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/46. heti nyerőszámait a csütörtöki sorsoláson. Lássuk, volt-e olyan szerencsés játékos, aki eltalálta mind a hat számot, elvitték-e a főnyereményt?
A Gordon Ramsay Restaurants Global és a Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection stratégiai együttműködést jelentett be.
Sebestyén Balázs reggeli műsorában reagált arra, hogy a rendőrség házkutatást tartott ByeAlex otthonában.
Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
Megnéztük, mely zenei streaming szolgáltatások a legnépszerűbbek Magyarországon, és mennyibe kerülnek ma az előfizetések.
A kérelmező mindössze 50 ezer forintra becsült, ismeretlen művész által készített képként tüntette fel a művet az exportengedély igénylésekor.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/46. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
-
