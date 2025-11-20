2025. november 20. csütörtök Jolán
4 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Széles egész alakos felvétel egy kis csoportról, akik egy jégpályán korcsolyáznak Newcastle-upon-Tyne-ban, Északkelet-Angliában. Mindannyian meleg ruhát viselnek, egy kisfiú korcsolyázik egy műanyag pingvin és két apukája segítségével.
Szórakozás

Ekkor nyit Budapest egyik legszebb jégpályája: kiderült, mennyi lesz a belépő

Pénzcentrum
2025. november 20. 15:10

November 21-én, pénteken 17 órakor nyitja meg kapuit a Csepeli Jégpark, amely idén nagyobb területtel, emelt szintű koripályával és új fényalagúttal várja a látogatókat.

Budapest egyik téli korcsolyapályája, a Csepeli Jégpark november 21-én, pénteken 17 órakor nyitja meg új szezonját a Szent Imre téren, közvetlenül a HÉV-megálló mellett. Az idei évben a pálya nagyobb területen épült meg, emelt szintű korcsolyapályával és egy új fényalagúttal bővült.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megnyitón a Team Passion, a felnőtt magyar szinkronkorcsolya-válogatott lép fel.

Belépőjegyárak a Csepeli Jégparkba

  • 3 éves korig: díjmentes
  • 3 éves kor felett: 2500 Ft
  • Csepeli lakcímkártyával: 1500 Ft

A jégpark a téli időszakban folyamatosan nyitva tart, a szervezők szerint a fényalagút és az új pályarész különleges élményt kínál a látogatóknak.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #csepel #sport #szabadidő #november #belépő #korcsolya #szórakozás #kikapcsolódás #jégpálya

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:23
16:15
16:04
15:55
15:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 20.
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
2025. november 20.
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
2025. november 20.
Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 20. csütörtök
Jolán
47. hét
November 20.
A filozófia világnapja
November 20.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 20.
A gyermekek jogainak világnapja
November 20.
Az ifjú zenebarátok világnapja
November 20.
A transzneműek emléknapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
3 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Cross default
ha az adós vagy az adós csoportjához tartozó cégek közül bármelyik nem teljesíti bármely szerződéses pénzügyi kötelezettségét a bank azonnali hatállyal felmondhatja az adóssal kötött szerződéseit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 16:04
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 15:49
Itt a tervezet: jócskán növelnék a kiegészítő nyugdíjakat, ez rengeteg időst érint
Agrárszektor  |  2025. november 20. 15:33
Több hullámban zúdul le az eső az országra: mutatjuk, mire számíthatunk