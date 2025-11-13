A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 2025/46. heti nyerőszámait a csütörtöki sorsoláson. Lássuk, volt-e olyan szerencsés játékos, aki eltalálta mind a hat számot, elvitték-e a főnyereményt?

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 46. heti, csütörtöki nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 45. játékhéten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

1; 4; 7; 22; 24; 38

Ezen a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő, vasárnapi sorsoláson (47.) már 235 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 46. héten, csütörtökön:

5 találat: egyenként 409 320 Ft

4 találat: egyenként 7 505 Ft

3 találat: egyenként 2 830 Ft

