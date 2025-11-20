2025. november 20. csütörtök Jolán
Colourful lottery balls in a rotating bingo machine.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2025. november 20. 20:51

Kihúzták a Hatoslottó 47. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?

A Hatoslottó játékán hat számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. A sorsoláson nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább három olyan számot kihúznak, amelyet megjelöltünk. Ha pedig mindet eltaláltuk, akkor miénk a főnyeremény, ami a 47. játékhét mai, csütörtöki sorsolásán 305 millió forint.

Szeptember elejével újítást vezettek be a Hatoslottón: azóta nem csak megszokott vasárnapi időpontban, hanem csütörtökön is rendeznek sorsolást. A Hatoslóttó 47. heti, csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, csütörtökön a következők (emelkedő sorrendben):

15; 17; 24; 26; 34; 39

Ezen a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a vasárnapi sorsoláson már 378 millió forint lesz a várható főnyeremény.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

További nyeremények:

  • 3 találat: 3 230 Ft
  • 4 találat: 9 880 Ft
  • 5 találat: 434 095 Ft

Címlapkép: Getty Images
