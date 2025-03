Ennyi pénzbe került pontosan a Hunyadi-sorozat: ide kerültek az állami milliárdok

Március 8-án debütált a hosszú évek óta, és sokmilliárdos költségvetéssel készülő Hunyadi-sorozat. Aki nőnapon lemaradt volna róla, az március 15-én megnézheti már az első öt részt is egyben a TV2-n. A máris nagy sikert aratott sorozat több mint 25 milliárd forintos költségvetése abszolút rekordnak számít magyar viszonylatban. A Pénzcentrum megnézte, hogy mikor, milyen jogcímen kapott támogatást a produkció.

A Bán Mór nagy sikerű regényciklusára épülő Hunyadi-sorozat - nemzetközi nevén a Rise of the Raven - első epizódját már legalább 936 ezren látták, óriási volt tehát az érdeklődés az első héten is. Az első részt 2024. október 22-én mutatták be a Cannes-ban, Magyarországon pedig március 8-án láthatták először a nézők TV2-n.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) közleménye szerint a 10 részes sorozatot a német Beta Film és az NFI közösen finanszírozta, a Filmiroda adatai alapján a büdzsé elérte a 25,6 milliárd forintot. Ennek több mint felét állta az NFI: a honlapján található tájékoztatás szerint 2021 májusa és 2023 októbere között a sorozat készítésére összesen 15,225 milliárd forint támogatás nyert el a sorozatot készítő Hollósgyűrű SPC Kft.

A közzétett információk alapján a Hunyadi (televíziófilm sorozat) gyártás előkészítésre 2021 májusában 76 millió 880 ezer forintot kapott. Ugyanebben az évben július 2-án filmgyártás jogcímen megítéltek egy 3 milliárd 608 millió 119 ezres és egy 6 milliárd 918 milliós összeget is, utóbbit kormányhatározat alapján. Még július 20-án további 522 millió 166 ezer forintot ítéltek oda filmgyártás céljára pótlólagos támogatásként.

A következő összeget csak 2023 májusában nyerte el a Hunyadi-sorozat készítéséért felelős cég, a Hollósgyűrű SPC Kft., filmgyártás jogcímen 1,8 milliárd forintot. Ez szintén pótlólagos támogatás volt, melyet kormányhatározat alapján ítéltek oda. 2023 júliusában egy kisebb összeget, 150 millió forintot ítéltek oda marketing célra, majd 2023 októberében még 2,15 milliárd forint pótlólagos támogatás nyújtásáról döntöttek filmgyártás céljára. Az összes odaítélt támogatás így 15 milliárd 225 millió 166 ezer forint volt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 616 989 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 141 676 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nemrég az is bekerült a hírekbe, hogy a Hunyadi-sorozat díszbemutatójára a 72,9 milliós összeget ítélt meg a Filmszakmai Döntőbizottság Hollósgyűrű-SPC Kft-nek "de minimis", azaz csekély összegű támogatásként. A csekély értéket minden bizonnyal filmes nagyságrendben kell értelmezni - ahhoz képest, amennyiből az egész sorozat elkészült, ez valóban egy töredékösszeg.

Aki esetleg eddig lemaradt volna a Hunyadi-sorozatról, holnap pótolhatja az első részeket, március 15-én a TV2 megismétlik az első három epizódot. Délután 15:25-től adják a két első részt, a 18:45-től, a Tények után, ami alatt éppen meg is lehet vacsorázni, a 3., 4., és 5. epizódot. Bizonyára sokan nézik majd az ünnepen egyébként is a tévét, de ha esni fog, még többen lehetnek, akik a Hunyadi mellett döntenek majd.