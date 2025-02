Nem minden szuperhős hord álruhát: bámulatos mentést hajtott végre egy magyar pénzügyőr

Hősies tettet hajtott végre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának főosztályvezetője, amikor egy felborult autóból segített kimenekíteni egy asszonyt. Az eset egy forgalmas úton történt, ahol a sofőr járműve megcsúszott, majd az árokba sodródva fejtetőre állt.

Bencze Gábor pénzügyőr alezredes február 7-én hajnalban éppen szolgálatba igyekezett, amikor Budapesten, az Egér úton egy integető férfire lett figyelmes. Amint autójával félreállt, megpillantotta, hogy az út melletti árokban egy autó pislákoló fénnyel a feje tetején áll. A férfi elmondta, hogy egy nő szorult a járműbe, majd telefonon további segítséget kért.

A baleset láttán kollégánk azonnal az autóhoz sietett, hogy segítsen. Szerencsére a nő nem sérült meg a balesetben, de a biztonsági öv, a légzsákok és az oldalsó ajtó foglyul ejtette. Az alezredes a hátsó ajtón keresztül mászott be a kocsiba, hogy kiszabadítsa a rémült nőt. A fogcsikorgató hideg miatt, a rendőrség megérkezéséig az asszonyt biztonságba helyezte, a sérült járművet áramtalanította, és biztosította a helyszínt.

A pénzügyőr lélekjelenléte és gyors segítsége megakadályozta, hogy a helyzet súlyosabbra forduljon.

A pénzügyőr járőrök sokrétű feladataikból adódóan, számos esetben észlelnek, illetve érnek elsőként közúti balesetek helyszínére, kezdik meg a sérültek ellátását és a helyszín biztosítását. A NAV Bevetési Igazgatóságának több munkatársa is rendelkezik sérült beteg ellátását segítő, modern rendészeti képzéssel. A speciális segítségnyújtást a járőrök önként tanulják, hogy rendkívüli helyzetekben is eljárhassanak, segíthessenek, mivel nemcsak közúton vagy köztereken, hanem különböző munkaterületeken és gyakran életveszélyes szituációkban is helyt kell állniuk.