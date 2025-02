Új sorsjegyet vezetnek be Magyarországon: óriási pénzt lehet vele nyerni

Az egyik legkedveltebb szerencseszám, a 7-es adta a tematikáját a stílusosan február 7-én megjelenő, 2025 elsőként kibocsátott sorsjegycsaládjának. A nemzeti lottótársaság prémium kivitelű sorsjegy triásza a 7-es, a 77-es, valamint a 777-es a főjátékok mellett extra lehetőségeket is kínál a nyerésre, amelyekkel a nyeremények akár megduplázhatóak vagy megtriplázhatóak. A 7-es sorsjegy 1 000 forintba, a 77-es 2 000 forintba, a 777-es pedig 3 000 forintba kerül.

A világmindenséget jelképező számnak tartották az ókorban, és egyes vélekedések szerint a legerősebb érzelmi reakciókat kiváltó szám a 7-es. Így nem meglepetés, hogy a sorsjegyeknél ehhez a tematikához nyúlt a nemzeti lottótársaság és 2025 első kaparósaként február 7-én debütál a 7-77-777 sorsjegycsalád.

Uszkay-Boiskó Sándor, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója, az új sorsjegycsalád bevezetésével kapcsolatban elmondta: „elemzéseinkből látjuk, hogy a 7-es szám a magyar játékosok körében is rendkívül kedvelt. Számos kultúrában, vallásban is visszaköszön és jellemzően misztikus tartalommal bír. Így nem meglepő, hogy lottójátékosaink is előszeretettel ikszelik be szelvényeiken ezt a számot. Az igazgató hozzátette: “új sorsjegycsaládunk elegáns kivitelben, újításnak számító, összetett főjátékokkal és plusz nyerési lehetőséget kínáló, izgalmas bónuszjátékokkal várja játékosainkat.”

A prémium dizájnt viselő, ezüstösen csillogó, holografikus effekttel ellátott sorsjegyek közül már a 7-es is 2 az 1-ben játékot kínál: az öt mágikus számmal való akárcsak egyetlen egyezés is nyereményt jelent, ha pedig a kaparófelület alatt a „7-es” szimbólumra lelnek, 5 000 Ft-tal lesznek gazdagabbak a játékosok. A sorsjeggyel elérhető legmagasabb nyeremény 50 millió forint.

Emeli a tétet a 77-es sorsjegy, amelyen már 3 az 1-ben nyerési lehetőség várja a játékosokat, ehhez illeszkedően nagyobb értékű nyereménnyel. A „77-es" szimbólum megtalálása azonnali 10 000 Ft-ot hoz a konyhára, valamint nyeremény jár azért is, ha három azonos összeget talál a nyeremények között. A bónuszjátéknál a két szám összegének kell kiadnia 14-et, és ha ezen számok mindegyike 7-es, a bónuszjátékban elérhető nyeremény megduplázódik. Azok, akik ezt a sorsjegyet választják, a 100 millió forintos főnyereményért játszhatnak.

A legfelsőbb kategóriát a 777-es sorsjegy képviseli, amely 4 az 1-ben főjátékot és egy bónuszjátékot kínál. A sorsjegyen a kaparófelület alatt nemcsak egyező számokat és nyereményösszegeket érdemes keresni, hanem a névadó „777-es" szimbólumot is, amely 15 000 Ft-os azonnali plusz nyereményt jelent, valamint a pénzeszsák szimbólumot, ami az alatta feltüntetett összeggel gazdagítja a szerencsés játékost. A bónuszjátékban a három szám összegének kell kiadnia 21-et a győzelemhez, és ha ezen számok mindegyike 7-es, a bónuszjátékban elérhető nyeremény triplázódik. Az a szerencsés, akinek a legszorosabb a kapcsolata a 7-es számmal, főnyereményként 150 millió forintot vihet haza.

