Óriási kedvezmény jön az egyik streamingszolgáltatónál: érdemes sietni, aki lemarad, az kimarad

A SkyShowtime a Prémium előfizetés bevezetése alkalmából „fél áron örökre” ajánlattal kínálja új csomagját. A korlátozott idejű, október 29. és december 9. között érvényes ajánlattal az előfizetők a SkyShowtime Prémium csomagjának minden előnyét 50% kedvezménnyel élvezhetik, örökre.

A korlátozott ideig elérhető „fél áron örökre” promóciót az új és meglévő előfizetők vehetik igénybe, akik közvetlenül a SkyShowtime honlapján havi Prémium csomagra fizetnek elő Andorrában, Csehországban, Dániában, Finnországban, Hollandiában, Magyarországon, Norvégiában, Lengyelországban, Romániában, Spanyolországban, Svédországban és Szlovákiában.

A streamingszolgáltató a Prémium csomagot a már meglévő Standard előfizetés reklámokkal és Standard (korábbi nevén Standard Plusz) csomagok mellett kínálja. A szenvedélyes filmrajongóknak szánt Prémium csomag reklámmentes élményt nyújt rengeteg hollywoodi sikerfilmmel, exkluzív sorozattal és helyi gyártású alkotással – mindezt elképesztően kedvező áron. Mivel a csomaggal egyszerre akár öt eszközön is lehet streamelni, az egész család megszakítások nélkül nézheti kedvenc filmjeit és sorozatait. Emellett a Prémium csomagra előfizetők akár 100* filmet és epizódot is letölthetnek az offline megtekintéshez, és élvezhetik a 4K UHD-ben megtekinthető filmek és sorozatok egyre bővülő gyűjteményét.

A SkyShowtime visszahozza népszerű „fél áron örökre” ajánlatát, amelyet korábban csak egyetlen alkalommal, a Standard csomag bevezetésekor kínált előfizetőinek. Azzal, hogy a SkyShowtime a harmadik előfizetési csomagja, a Prémium bevezetése alkalmából ismét lehetővé teszi előfizetőinek, hogy kivételes áron élvezzék a nagyszerű szórakozást, újfent azt mutatja, hogy mélységesen elkötelezett a színvonalas és kivételes ár-érték arányú szolgáltatás iránt.

A SkyShowtime mindent megtesz, hogy minőségi szórakozást és filmezést biztosítson az egyre növekvő igények kielégítése érdekében, és továbbra is páratlan értéket nyújtson előfizetőinek. Ezt mutatja az új Prémium csomagunk bevezetése és a népszerű „fél áron örökre” ajánlatunk visszahozása is. Amikor a Standard előfizetésünket „fél áron örökre” ajánlattal kínáltuk, azonnal elsöprő sikert aratott. Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét egy hasonló ajánlattal örvendeztethetjük meg előfizetőinket – ezúttal a Prémium csomagra kínálunk örökre szóló 50% kedvezményt. Ezzel az ajánlattal az egész család élvezheti a nagyszerű szórakozás élményét a Prémium csomag minden többi előnyével, elképesztően jó áron, éveken át

- mondta a bejelentésről Monty Sarhan, a SkyShowtime vezérigazgatója.

A SkyShowtime új, exkluzív és eredeti sikerműsorokkal teli kínálatába hónapokon belül a következők újdonságok érkeznek: A Recipe for Murder, Fight Night: The Million Dollar Heist, Landman(Az olajügynök), Lioness (2. évad), Mamen Mayo, Śleboda, The Agency(Az ügynökség), The Day of the Jackal(A Sakál napja), The Fall Guy (A kaszkadőr) és Yellowstone (5. évad B rész).

A SkyShowtime több órányi minőségi szórakozást kínál az egész család számára. Az előfizetők új és exkluzív sorozatok, saját gyártású tartalmak, díjnyertes alkotások, gyerekeknek szóló és családi tartalmak között válogathatnak a Universal Pictures, a Paramount Pictures, a Nickelodeon, a DreamWorks Animation, a Paramount+, a SHOWTIME®, a Sky Studios és a Peacock kiváló filmjeinek és teljes évados sorozatainak kínálatában – mindezt egy helyen.

A SkyShowtime Standard előfizetés reklámokkal, Standard és Prémium csomagjai az előfizetők számára közvetlenül elérhetők a SkyShowtime alkalmazáson keresztül Apple iOS, tvOS és Android-eszközökön, Android TV-n, Google Chromecaston, LG csatlakoztatott TV-ken, Samsung Smart TV-ken, kiválasztott forgalmazó partnerek piacain, valamint a www.skyshowtime.com/hu honlapon keresztül. A „fél áron örökre” ajánlattal a SkyShowtime Prémium csomagjának havi előfizetése 1999 Ft-ba kerül.

A „fél áron örökre” ajánlat nem érhető el azon új vagy meglévő ügyfelek számára, akik az alkalmazáson belüli áruházakon, például az Amazonon, az Apple-ön vagy a Google Play-en keresztül fizetnek elő, illetve akik éves Prémium csomagra fizetnek elő.