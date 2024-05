Veszélyben Azahriah gigakoncertje? Nem játszik a sztár kezére az időjárás, és a Puskásban nincs tető

Az időjárás egyelőre nem akarja tudomásul venni, hogy ma este megtartják az első koncertet a háromból.

Ma este vége a hosszas várakozásnak: este a Puskás Arénában elkezdődik Azahriah koncertsorozata, az Újpalotáról indult, mostanra gigasztárrá emelkedett zenész nagy bulira készül a nemzeti stadionban. Felmerül azonban a kérdés, hogy mi lesz több tízezer rajongójával, ha a pénteken reggel elkezdődött eső estig nem akarná abbahagyni.

Az Index arról ír, hogy Azahriah menedzsmentje kész tervvel rendelkezik az égi áldás bekövetkezésére is: pontosabban azzal, hogy nincs különlehges terv. Mint a Supermanagement elárulta: a koncerteket akkor is megtartják, ha leszakad az eső, nem terveztek be esőnapot.

Az Index emlékeztet, hogy bár jó ötletnek tűnhet esernyőt bekészíteni, mégsem lesz az, mert azokat tömegrendezvényekre (koncertekre, focimeccsekre, stb) nem szabad bevinni. Sokkal jobb ötlet egy esőponcsóval készülni inkább, az ugyanis nem tartoztik a tiltott dolgok közé.

Azahriah koncertjéről többször is írtunk a héten, leginkább azért, mert hirtelen sokan kezdték el eladogatni a jegyeiket. Az okokról ezekben a cikkekben olvashatsz:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

címlapi illusztráció: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA