Új sikerfilm robban be a magyar mozikba: mindenki erre kíváncsi, százezreket hagynak a pénztáraknál

Hamarosan érkezik a mozik újabb nagy dobása a vásznakra: a Marvel új filmje, A galaxis őrzői: 3. rész. A premier május 4-én esedékes, azonban jövő hét szerdára már elindult a jegyvásárlás a premier előtti vetítésekre. Az online foglalási rendszerekben már látható, hogy nagy érdeklődés övezi a filmet. A magyar nézők mozizási kedve vetekszik a járvány előtti szinttel és van is miből válogatni: a következő időszakban rengeteg új filmet mutatnak majd be a magyar mozik mindenféle műfajból. Lapunknak most Buda Andrea a Cinema City Magyarország PR- és marketingigazgatója beszélt arról visszatért-e a magyarok régi mozizási kedve, és érezteti-e még hatását a koronavírus világjárvány. Mutatjuk az is, hogy milyen filmekre ültek be a mozilátogatók az elmúlt héten, és milyen filmpremiereket érdemes figyelni a következő időszakban.

Az április 20-tól 26-ig tartó mozis műsorhéten a Super Mario Bros.: A film vonzotta a legtöbb nézőt a jegypénztárakhoz a Filmforgalmazók Egyesületének friss adatai alapján. Így már három hete ez a film vezeti a mozis toplistát, összesen már több mint 166 ezer jegyet adtak el rá. Az elmúlt hét napban összességében 262,2 millió forintot hagytak a mozik pénztárainál a nézők, ami visszaesés, így eddig idén ez a hét volt a mozik leggyengébb időszaka. Ez azonban már nem sokáig marad így, hiszen hamarosan új blockbuster érkezik a vásznakra: A galaxis őrzői: 3. rész. A premier előtti vetítésekre már elindult a jegyelővétel, a legjobb helyekre már le is csaptak nézők! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az utolsó mozis műsorhéti toplistán a Super Mario Bros.: A filmet a frissen bemutatott A nemzet aranyai követi. A magyar sportdokumentumfilm azokat a magyar vízilabda-legendákat mutatja be, akik 1997 és 2008 között számos győzelmet arattak a világversenyeken. A harmadik helyet a Gyönyörű sorscsapás című romkom szerezte meg. A TOP5-be bekerült még az utóbbi idők két nagy blockbustere: A pápa ördögűzője és a Dungeons and Dragons: Betyárbecsület. Ezeket követi az Air – Harc a legendáért és a John Wick: 4. felvonás. A TOP10-be befért még Nicolas Cage új vámpíros horrorja, a Renfield, a Talán igent mondok című romantikus vígjáték és Sinkai Makoto legújabb animéje, a Suzume. Éppen csak lecsúszott a ranglistáról Ari Aster új abszurd horror-vígjátéka, az Amitől félünk, és még mindig több ezer nézőt vonzott az Avatar - A víz útja is. Rengeteg izgalmas premier érkezik a következő hónapokban Filmbemutatók terén sem lehet ok panaszra: ahogy említettük, május 4-én érkezik A galaxis őrzőinek 3. része, május 18-án a Halálos iramban 10. része, május 25-én pedig az élőszereplős A kis hableány. Mindhárom filmre nagy lehet az érdeklődés a mozipénztáraknál. Ahogy kanyarodunk rá a nyárra, egyre több franchisefilm kerül a mozikba, júniusban jön a Transformers: A fenevadak kora, a Flash: A villám, valamint az Indiana Jones és a sors tárcsája, júliusban pedig a Mission: Impossible - Leszámolás - Első Rész. Olyan nagynevű rendezők is új filmekkel jönnek ki, mint Wes Anderson az Asteroid Cityvel, Greta Gerwig a Barbieval, vagy Christopher Nolan az Oppenheimerrel. Visszatért a magyarok mozizási kedve? Arról, hogy mondhatjuk-e, visszatért a magyarok régi mozizási kedve, és érezteti-e még hatását a koronavírus világjárvány, Buda Andrea a Cinema City Magyarország PR- és marketingigazgatója nyilatkozott lapunknak. A szakember elmondta, hogy a pandémia hatása alapvetően már nem érezhető. Maximum még annyiban, hogy a mozilátogatók egyes filmek esetében, amelyekre jegyelővételt szervez a moziüzemeltető - mint például a blockbusterek, a premier előtti vetítések, fesztiválfilmek, vagy közönségtalálkozós események kevésbé szeretnek hosszú idővel hamarabb jegyet váltani, mint a covid előtt. Kérdésünkre kifejtette, hogy a jegyvásárlás rendszere nem változott a járvány előtti időkhöz képest, legfeljebb azért érződhet úgy, hogy több az olyan vetítés, amire csak jegyvásárlás lehetséges, foglalás nem, mert eleve több a film, mint a pandémia alatt. A jegyelővétel legtöbbször a nagy érdeklődésre számot tartó filmeket érinti, melyekre a kereslet is nagy szokott lenni. Ilyen volt az Avatar: A víz útja, amit nagy várakozás övezett, így az előzetes jegyvásárlásnál is éreztünk már, hogy ez egy nagyon népszerű film lesz, hasonlóan az előző részéhez. De ilyen most az új Marvel, a Galaxis őrzői 3. vagy a Halálos iramban saga 10. része is. Inkább a kisgyermekes családokat célzó filmekre jellemző, mint legutóbb a Super Mario Bros volt, hogy a mozizás előtt közvetlenül vásárolnak jegyet rá a szülők, amikor már biztosan el tudnak menni a moziba, nem pedig hetekkel a premier előtt a jegyelővételi lehetőség keretében - mondta el a szakember. Arról, hogy visszatért-e már a magyarok mozizási kedve a járvány óta, Buda Andrea azt mondta, hogy már jó ideje látszik a fellendülés. Tavaly év elején, a 2021 decembere óta műsoron maradt Pókember 3, vagy nyáron a Top Gun: Maverick már rengeteg embert megmozgatott, az Avatar második részének menetelése pedig már csak hab volt a tortán. Bár a tavalyi év még nem hozta a 2019-es év számait, de nagyon közel járt hozzá. Az, hogy a magyarok ismét egyre szívesebben járnak moziba a szakember szerint nem csak annak köszönhető, hogy már nincsenek korlátozások, vagy akkora járványveszély. A filmipar ugyanúgy kezd magára találni, sokkal több az új film, a nagyobb bemutató, bátrabban küldik mozikba a filmjeiket a stúdiók, amiket a járvány kezdetén inkább streamingen mutattak volna be - mondta el. A filmválaszték, ami a leglényegesebb. Ha van olyan film a mozikban, ami az embereket igazán érdekli, akkor arra el fognak menni. A stúdiók letesztelték, és világosan látszik, hogy sokkal nagyobb bevételt hoznak a filmek úgy, ha előbb a moziban vetítik, majd csak hetekkel utána (ma ez az időszak 90 napról átlagosan 45 napra csökkent) kerülnek fel a streaming platformjukra. De fontos, hogy a néző tudjon az adott filmről. Ha például egy nagyobb marketing kampány, vagy az Oscar-díj ráirányítja a figyelmet egy filmre, esetleg egy sikeres franchise következő része érkezik a mozikba, vagy ha nagy sajtóvisszhangot kapott akár nemzetközi szinten, sokan moziban, sőt minél hamarabb akarják majd látni - mondta el a szakértő. Buda Andrea arról is beszélt, hogy a mozizási kedv visszatérésében rengeteget számít, hogy már sokkal több film jön a mozikba, mint a pandémia évei alatt. A járványt megelőzően az átlag a 4-7 premier volt hetente, a lezárásokat követő újraindulást követően 1-2 új film jelent meg hetente. Mostanra azonban ismét átlagosan 4-5 körül van a premierfilmek száma heti szinten. A megnövekedett filmkínálattal pedig szélesebb rétegeket is tudnak elérni a mozik, hiszen van miből válogatni.

