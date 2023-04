Kasszasikerekkel és új sorozatokkal jön a május: itt a SkyShowtime nagy dobása

Lassan itt a május és a SkyShowtime kínálata újabb fantasztikus filmekkel és sorozatokkal bővül, de a várva várt folytatások sem maradnak el!

Czech it Out! (Spolu & hladoví)

A híres ínyenc, Lukáš Hejlík és kamaszkorú lánya, Klára Hejlíková egy hatalmas kulináris kalandra indulnak Csehországban, hogy felfedezzék mindazokat az ételeket, kulturális élményeket és mókát, amit az országuk kínál. Az apa-lánya duó gasztronómiai és kulturális jelentőségű helyszíneket, valamint egyedi szálláshelyeket és éttermeket látogat meg Morvaországban, Bohémiában, illetve azon is túl – miközben egyre többet tudnak meg önmagukról és egymásról. Klára illusztrált útinaplójának bejegyzései, a Czech It Out! arra invitálja a helyieket és a turistákat egyaránt, hogy egy kis ízelítőt kapjanak Csehországból.

Hackerville

Amikor egy német nagybankot ért hackertámadás szálai Romániába vezetnek, Lisa Metz (Anna Schumacher), a BKA kiberbűnözési szakértője Frankfurtból a szülővárosába, Temesvárra utazik, hogy együttműködjön a helyi nyomozókkal. Amikor Lisa megérkezik abba az országba, ahonnan szülei gyerekkorában elmenekültek, vegyes érzelmek kavarognak benne: egyszerre találja távolról ismerősnek és vadidegennek ezt a világot. A lánynak életében először szembe kell néznie családja homályos múltjával.

A Town Called Malice

A 80-as évek eleji bűnügyi thriller és családi történet izgalmas elegye a Lordok történetét dolgozza fel – egy volt dél-londoni gengszterekből álló családét, akik a bűnügyi tápláléklánc aljára zuhantak, és ennek egyáltalán nem örülnek. Amikor egy bandaháborút követően a spanyolországi Costa del Solra menekülnek, a Lordok rájönnek, hogy ez egy remek lehetőség önmaguk újraértelmezésére és korábbi dicsőségük visszaszerzésére. Azonban legalább annyit harcolnak egymás ellen, mint ellenfeleikkel. Isten hozott a Bűnös Parton!

Fatal Attraction

Az új sorozat a klasszikus pszichoszexuális thriller és a 80-as évek kulturális hangulatának mély újragondolása, amely a végzetes vonzalmat, valamint a házasság és hűtlenség időtlen témáit vizsgálja az erős nőkhöz, a személyiségzavarokhoz és a kényszeres irányításhoz való modern hozzáállás tükrében. Dan Gallaghert Joshua Jackson, Alex Forrestet pedig Lizzy Caplan alakítja.

Villenueve Pironi: Racing’s Untold Tragedy

Gilles Villeneuve és Didier Pironi barátok és csapattársak voltak, miközben mindketten a legendás Forma-1-es csapatnál, a Ferrarinál versenyeztek az 1980-as évek fénykorában. A sebesség iránti megszállottság kötötte össze őket, a barátság fonalát azonban örökre szétszakította egy történelmi és rendkívül ellentmondásos pillanat. Barátság, kétszínűség, becsvágy és becsület verseng egymással ebben az izgalmas dokumentumfilmben, amelyet most először mesélnek el azok, akik a legközelebb álltak a két főszereplőhöz.

Grease: Rise of the Pink Ladies

A zenés sorozat négy évvel az eredeti Grease előtt játszódik: 1954-ben, a rock’n’roll térhódítása előtt, amikor még nem a T-Birds volt a legmenőbb csapat az iskolában, négy különc mer a normákra fittyet hányva szórakozni – az ebből fakadó morális pánik pedig örökre megváltoztatja a Rydell középiskola életét. A sorozat főszereplői: Marisa Davila mint Jane, Cheyenne Isabel Wells mint Olivia, Ari Notartomaso mint Cynthia, Tricia Fukuhara mint Nancy, Shanel Bailey mint Hazel, Madison Thompson mint Susan, Johnathan Nieves mint Richie, Jason Schmidt mint Buddy, Maxwell Whittington-Cooper mint Wally és Jackie Hoffman mint McGee igazgatónő.

PAW Patrol

A PAW Patrol egy izgalmas animációs kalandsorozat óvodásoknak – főszereplői a hat hős kutyus és vezetőjük, a 10 éves műszaki zseni, Ryder. A csapat latba veti minden problémamegoldó képességét, a humort és a menő járműveket is, hogy megvédjék Kalandváros lakóit. Marshalltól, a tűzoltó kutyától kezdve Chase-en, a rendőrkutyuson át Skye-ig, aki magasra tör helikopterével, minden blöki egyedi színfoltot és képességeket hoz a csapatba, bemutatva a csapatmunka és a helyes állampolgári viselkedés jelentőségét.

Law & Order Season 22

A legendás Emmy-díjas filmproducer, Dick Wolf alkotása, az eredeti Law & Order visszatér. A vadonatúj évad olyan történeteket dolgoz fel, amelyeket a mai világ leghíresebb esetei ihlettek. Az új sztárokat és visszatérő kedvenceket felvonultató, Emmy-díjas dráma a klasszikus kétrészes megközelítést alkalmazza, amely a bűnügyeket felderítő rendőrség és az elkövetőket üldöző kerületi ügyészek munkájába egyaránt bepillantást nyújt.

Rabbit Hole

A kémthriller-sorozat John Weirről (Kiefer Sutherland), a megtévesztés mesteréről szól, aki az ipari kémkedés világában tevékenykedik, és akit befolyásos hatalmi körök gyilkossággal vádolnak.

Filmek: A Quiet Place

Ha meghallanak, levadásznak. Ebben az idegtépően izgalmas thrillerben egy családnak csendben kell boldogulnia az életben, hogy elkerüljék a hangok alapján vadászó titokzatos lényeket. Tudva, hogy a leghalkabb suttogás vagy lépés is halált hozhat, Evelyn (Emily Blunt) és Lee (John Krasinski) Abbott elhatározzák, hogy mindenáron megvédik gyermekeiket, miközben kétségbeesetten keresik a módját, hogyan tudnának győztesen kikerülni a helyzetből.

Vengeance

Az elismert forgatókönyvíró, B. J. Novak (The Office) a Blumhouse Productions (Get Out és The Purge) thrillerszakértő stúdióval együttműködve ezúttal rendezőként debütál. A film egy újságíró-podcasterről szól, aki New Yorkból Texasba utazik, hogy egykori szeretője halála után nyomozzon egy izgalmas, fekete humorú vígjátékban, olyan kiváló színészekkel, mint Issa Rae, Ashton Kutcher, Boyd Holbrook, J. Smith-Cameron és Dove Cameron.