Jelentős új műsorok érkeznek idén a magyar RTL-re: ez lesz bennük különleges

Az RTL is bejelentette legújabb műsorait, két nemzetközi sikerformátum is érkezik ősszel – írja a 24.hu

Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese a Digital-Media Hungary konferencián tartott előadásában jelentette be, hogy idén ősszel két nemzetközi sikerformátum érkezik az RTL-re: a LEGO Masters és a The Traitors – írják. A csatorna közleménye szerint előbbiben a játékosok kizárólag LEGO kockák felhasználásával építenek különböző dolgokat, míg a második egy holland valósághshow-n alapuló műsor, ami egy taktikai-pszichológiai-bűnügyi reality.

A bejelentés szerint jön még egy sorozat, a HIP, azaz a High Intellectual Potential című francia sorozat magyar verziója is. De a csatorna kiemelte azt is, nemrég indult a Mellékhatás című, többszörös díjnyertes fikciós sorozat második évada az RTL+-on, amelynek legújabb, harmadik évada is előkészítés alatt áll már. De hamarosan elkezdődik a Golden Age című magyar fejlesztésű fikciós sorozat forgatása is – írják. Emellett érkezik még a Best Bid című formátum is, ahol profi régiségkereskedők licitálnak majd egy-egy antik műtárgyra.