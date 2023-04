Tényleg megszólalt a svájci farkast kilövő vadász? Kiderült az igazság a felháborító vallomásról

Kiderült, kitől kezdett el terjedni az a "vallomás", amit sokan a svájci farkast lelövő vadásznak tulajdonítottak.

Futótűzként terjedt az a svájci farkast lelövő vadásznak tulajdonított szöveg, amelyről a Pénzcentrum is beszámolt - de, ahogyan már eredeti cikkünkben is jeleztük, nagyon valószínű, hogy valaki csak trollkodik. Ugyanerre jutott most a Lakmusz tényellenőrző portál, akik szerint a szöveget viccből írta egy vadászati fórum adminisztrátora.

A portál azt írja, a Vadász Fórumon április 15-én jelent meg egy poszt (tehát egy nappal azelőtt, hogy a szöveg terjedni kezdett volna), ami szó szerint megegyezik a közösségi médiában és a sajtóban megjelent szövegekkel. Másnap a fórumon a poszt szerzőjének a figyelmét arra, hogy a szövege terjed a közösségi médiában. A Lakmusz levélben kereste meg a poszt szerzőjét, aki megerősítette: valóban ő írta a szöveget. Mint írta: “viccnek szántam, és megdöbbent az út, amit bejárt.”